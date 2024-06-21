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Украинские защитники стараются контратаковать: в ВСУ объяснили, почему Липцы стали целью оккупантов

Ольга Липич
War
2 минуты
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Украинские защитники стараются контратаковать: в ВСУ объяснили, почему Липцы стали целью оккупантов

Населенный пункт Липцы на севере Харьковщины остается одной из приоритетных целей для войск России. Этот поселок расположен на высоте – это одна из господствующих высот на этом направлении. Это не дает врагу использовать пехоту для атак, однако по Липцам ежедневно "прилетают" десятки разрушительных ударов авиабомбами и артиллерией.

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Об этом сказал боец 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" с позывным "Байкал" в эфире телемарафона в четверг, 20 июня. По его словам, активность российской армии на этом направлении увеличилась, однако воины Сил обороны пытаются контратаковать и продвигаться до государственной границы.

Украинские защитники стараются контратаковать: в ВСУ объяснили, почему Липцы стали целью оккупантов

"Российские войска подтягивают свои резервы. Интенсивность боев увеличилась на данном направлении, вражеские штурмы участились, чаще работает их артиллерия. Но мы справляемся, даже отбиваем позиции и движемся вперед к государственной границе", – сказал военный.

По его словам, географическое расположение Липцов на высоте не дает возможности российским оккупантам эффективно применять пехоту для штурмов – штурмовать высоту чрезвычайно трудно, если пехота не закрепилась.

Поэтому россияне активно используют для ударов по Липцах авиабомбы, артиллерию, FPV-дроны. Это все наносит сильное разрушительное действие. За день войска РФ могут скинуть 40-50 УАБов на этот населенный пункт.

Украинские защитники стараются контратаковать: в ВСУ объяснили, почему Липцы стали целью оккупантов

"А мы стараемся двигаться вперед, больше отбивать и контратаковать, забирать свои позиции и территории на данном направлении", – отметил боец.

Военный считает, что наиболее эффективным оружием против врага на участке возле Липцов были бы системы противовоздушной обороны и самолеты F-16.

"Вражескую авиацию нужно сбивать. С их дронами непосредственно наши бойцы справляются, государство всем обеспечивает. А насчет вражеских авиабомб, конечно, была бы надежда, если бы пару Patriot поставили здесь. Мы бы легче дышали, как минимум", – констатировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты впервые ударили по Украине авиабомбой ФАБ-3000 М54, которая весит три тонны (из которых 1200 кг – взрывчатое вещество), с комплектом УМКП. Это якобы произошло в Липцах на Харьковщине.

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