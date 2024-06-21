Украинские защитники стараются контратаковать: в ВСУ объяснили, почему Липцы стали целью оккупантов

Населенный пункт Липцы на севере Харьковщины остается одной из приоритетных целей для войск России. Этот поселок расположен на высоте – это одна из господствующих высот на этом направлении. Это не дает врагу использовать пехоту для атак, однако по Липцам ежедневно "прилетают" десятки разрушительных ударов авиабомбами и артиллерией.

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Об этом сказал боец 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" с позывным "Байкал" в эфире телемарафона в четверг, 20 июня. По его словам, активность российской армии на этом направлении увеличилась, однако воины Сил обороны пытаются контратаковать и продвигаться до государственной границы.

"Российские войска подтягивают свои резервы. Интенсивность боев увеличилась на данном направлении, вражеские штурмы участились, чаще работает их артиллерия. Но мы справляемся, даже отбиваем позиции и движемся вперед к государственной границе", – сказал военный.

По его словам, географическое расположение Липцов на высоте не дает возможности российским оккупантам эффективно применять пехоту для штурмов – штурмовать высоту чрезвычайно трудно, если пехота не закрепилась.

Поэтому россияне активно используют для ударов по Липцах авиабомбы, артиллерию, FPV-дроны. Это все наносит сильное разрушительное действие. За день войска РФ могут скинуть 40-50 УАБов на этот населенный пункт.

"А мы стараемся двигаться вперед, больше отбивать и контратаковать, забирать свои позиции и территории на данном направлении", – отметил боец.

Военный считает, что наиболее эффективным оружием против врага на участке возле Липцов были бы системы противовоздушной обороны и самолеты F-16.

"Вражескую авиацию нужно сбивать. С их дронами непосредственно наши бойцы справляются, государство всем обеспечивает. А насчет вражеских авиабомб, конечно, была бы надежда, если бы пару Patriot поставили здесь. Мы бы легче дышали, как минимум", – констатировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты впервые ударили по Украине авиабомбой ФАБ-3000 М54, которая весит три тонны (из которых 1200 кг – взрывчатое вещество), с комплектом УМКП. Это якобы произошло в Липцах на Харьковщине.

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