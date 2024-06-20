Оккупанты впервые атаковали Украину сверхтяжелой бомбой ФАБ-3000: Коваленко оценил угрозы. Видео

Российские оккупанты впервые ударили по Украине авиабомбой ФАБ-3000 М54, которая весит три тонны (из которых 1200 кг – взрывчатое вещество), с комплектом УМКП (универсальный модуль коррекции и планирования). Это новая разработка страны-агрессора и может оказать негативное влияние на ситуацию на поле боя.

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С этим вызовом Украина может бороться тремя способами, заявил на своем канале в Telegram военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, это первое в истории применение планирующей трехтонной бомбы.

Отметим, что 20 июня российский пропагандистский блогер, связанный с авиаотраслью, опубликовал видео применения войсками РФ ФАБ-3000 в населенном пункте Липцы в Харьковской области. Целью оккупанты выбрали трехэтажное здание, которое, как утверждает пропагандист, использовалось украинскими военными.

В издании Defense Express уточнили, что целью в Липцах стала больница и добавили, что бомба промахнулась, однако все равно нанесла значительный ущерб.

Как отметил Коваленко, носителем ФАБ-3000 стал фронтовой бомбардировщик Су-34, поэтому одним из вариантов является уничтожение самолетов-носителей.

"ФАБ-3000 М54 могут крайне негативное оказать влияние на ЛБС, значительно ускорив вскрытие и взлом наших линий обороны и укрепрайонов, если решение о противодействии не начнут приниматься, в том числе нашими партнерами, максимально быстро. Хотя, с учетом имевшей информации, они должны были быть давно приняты", – говорится в сообщении.

По его словам, есть три способа противодействия такого вида вооружению российских оккупантов: ПВО большого радиуса действия для уничтожения носителей КАБ на больших расстояниях; истребители F-16 для уничтожения носителей КАБ на больших расстояниях и ОТРК ATCMS для уничтожения носителей КАБ на аэродромах.

Эти три "ингредиента", пишет эксперт, у нас либо отсутствуют, либо имеются, но без разрешения ударов по территории России. При этом истребитель Су-34 становится медленным и не маневренным, если будет брать на борт один, а то и два ФАБ-3000.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска продолжают свое наступление на Харьковском фронте. Однако на одном из флангов оборону держат бойцы подразделения ГУР МО "Химеры", которые защищают село Тихое и сдерживают россиян на этом направлении.

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