Возьмут ли россияне Волчанск? В ГУР рассказали, что происходит на подступах к городу

Российские оккупационные войска продолжают свое наступление на Харьковском фронте. Однако на одном из флангов оборону держат бойцы подразделения ГУР МО "Химеры", которые защищают село Тихое и сдерживают россиян в этом направлении.

Видео дня

Об этом замкомбата с позывным "Шендрос" рассказал в новом видеопроекте "Украинский Свидетель". Село Тихое на Харьковщине расположено на подступах к Волчанску.

Его обороняют бойцы из подразделения "Химера" в составе спецподразделения ГУР МО "Тимура". "Шендрос" рассказал, что местный рельеф играет врагу не на пользу.

"Здесь повсюду балки, перепады высоты и очень густые леса. Техникой заехать тяжело. Но они используют Багги и другую мобильную, скоростную технику. И экипировка у них становится все более качественной. В этом плане они молодцы", – рассказал он.

Также "Шендрос" рассказал, что россияне пытаются продавить позиции украинских защитников, обойти с левого фланга и со стороны Волчанск, зайти за спину.

"Но нам помогают ребята из 57 ОМПБр. Они уничтожают врага и очень нас выручают", – сказал он.

Относительно захвата Волчанска "Шендрос" считает, что россияне смогут это сделать. По его словам, они планируют сделать из города серую зону глубиной 10-20 км. Это нужно, чтобы оттянуть наши силы по другим направлениям — из Донбасса, юга, Запорожья.

Они хотят постоянно держать нас в напряжении. Ну и конечно разрушать: кроме как разрушать, эта сволочь ничего больше не умеет", – объяснил он.

Россиянам удается продвигаться благодаря большому количеству пушечного мяса.

"Путину безразлично этих людей. У него есть цель, он сует и сует. А нам безразлично, что ему безразлично: мы железобетонные и держимся до последнего", - рассказал связист с позывным "Рафик".

Напомним, на Боровском направлении в Харьковской области увеличилось количество вражеских обстрелов. Российские террористы продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру и наносить удары по логистическим объектам.

Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении российские оккупационные войска несут большие потери во время боев за Волчанск – речь идет о более чем 4000 уничтоженных захватчиках. Учитывая это противник готовится перебросить туда морпехов из Тихоокеанского флота.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!