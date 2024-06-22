Ограничения США не позволяют Украине атаковать аэродромы на территории РФ – WP

Соединенные Штаты разрешили Вооруженным силам Украины применять американское оружие на расстояние до 100 километров вглубь российской территории. Это означает, что на основе аэродрома, с которого осуществляются авиаудары по Украине управляемыми бомбами, не могут быть поражены.

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Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на двух украинских чиновников. Официальные лица США в разговоре с изданием отказались уточнить конкретные ограничения, но назвали утверждение украинской стороны об расстоянии до 100 километров неверным.

Представитель Пентагона заявил, что США согласились разрешить Украине использовать предоставленное оружие для ударов по российским войскам, пытающимся захватить украинскую территорию. Советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан в интервью PBS отметил, что "речь идет не о географии, а о здравом смысле", и Украине разрешено "нанести ответный удар силам, атакующим ее из-за границы".

Украинские военные, однако, выражают сомнения в реальной свободе действий, которую предусматривают заявления Пентагона и Белого дома. The Washington Post, ссылаясь на источник в Минобороны Украины, сообщает, что разрешение на использование американского оружия для ударов по территории России изменило ситуацию на линии фронта, однако, по словам источника, "ни дальнобойность, ни виды оружия не достаточны".

Более двух лет администрация Байдена отказывалась разрешить Украине использовать предоставленное США оружие для поражения целей внутри России, ссылаясь на опасения прямого конфликта между Соединенными Штатами и Россией. Украина ограничилась применением американского оружия по целям на оккупированной Россией территории Украины.

Правила изменились в прошлом месяце после того, как Россия начала новое наступление в Харьковской области, заставив тысячи людей покинуть свои дома и вызвав опасения по поводу захвата Харькова.

Обе стороны понесли большие потери. Украине удалось не дать российским войскам захватить значительную территорию, но бои в приграничных районах продолжаются.

Однако даже в соответствии с новыми правилами президент США Джо Байден отказался дать зеленый свет использованию американского оружия большой дальности, такого как ATACMS, оставив Украине шанс продолжать полагаться только на собственные самодельные беспилотники для нанесения ударов вглубь России.

Как сообщал OBOZ.UA, США разрешили ВСУ наносить удары американским оружием по всем опасным для Украины объектам "в любом месте" на территории России. Теперь речь идет не только о вражеских силах на границе Харьковской области.

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