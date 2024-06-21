'Здравый смысл, а не география': в США прокомментировали смягчение ограничения на удары по РФ

В Соединенных Штатах Америки разрешили украинской армии наносить удары американским оружием по военным целям в глубоком тылу России, смягчив предыдущие ограничения. Там отметили, что эти атаки являются "вопросом не географии, а здравого смысла".

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Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Джон Басс на брифинге в Киеве в пятницу, 21 июня, передает "Интерфакс-Украина". Так он ответил на вопрос о том, могут ли США разрешить использовать дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов по России.

В то же время чиновник отметил, что он не будет вдаваться в "оперативные детали, которые могут сигнализировать о намерениях или дать России возможность принять контрмеры против того, что могут сделать украинские силы"

"Я бы просто вернулся к комментариям моего коллеги Джейка Салливана (советник президента США по вопросам национальной безопасности – Ред.), который сказал, что это вопрос не географии, это вопрос здравого смысла", – сказал Басс.

Он также добавил, что в Штатах хотят убедиться, что Россия не сможет использовать свою территорию как место, с которого она может легко и безнаказанно атаковать украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, США разрешили ВСУ наносить удары американским оружием по всем опасным для Украины объектам "в любом месте" на территории России. Теперь речь идет не только о вражеских силах на границе Харьковской области.

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