У врага минус техника и живая сила: в Нацгвардии показали, как уничтожают оккупантов на Харьковском направлении. Видео

Нацгвардейцы из ЦСП "ОМЕГА" продолжают наносить удары по логистическим путям, которые использует враг на севере Харьковщины: там захватчики регулярно теряют автотранспорт. Не менее плодотворно работают воины и на других направлениях.

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За неполные 10 дней по всей линии фронта они уничтожили почти 40 военных целей врага, минусовали и живую силу. Подробности и видео боевой работы опубликовал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

"Бойцы нашего ЦСП "ОМЕГА" держат под огневым контролем логистические пути и продолжают уничтожать автотранспорт врага на Харьковском направлении. Также эффективно ведется работа подразделениями "ОМЕГИ" на других направлениях. Подразделения ЦСП "ОМЕГА" ежедневно наносят захватчику тяжелые потери", – отметил он.

Пивненко также рассказал, что с 17 по 26 июня по всей линии фронта спецназовцы НГУ уничтожили:

четыре танка

три пушки Д-30

18 единиц автомобильной техники

три миномета

один ПТРК

три ретранслятора и другие технические средства.

Кроме того, были поражены два вражеских склада боеприпасов и три блиндажа оккупантов.

Относительно личного состава врага, за указанный период подтверждена ликвидация десяти захватчиков, ранения получили 26 оккупантов.

Напомним, утром 26 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отчитались, что за прошедшие сутки украинские воины отменяли еще 1220 оккупантов и 136 единиц вражеской техники и вооружений. В частности, захватчики потеряли четыре танка, 19 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, 22 БпЛА оперативно-тактического уровня, 45 автомобилей и шесть единиц специальной техники.

Кроме того, Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили два пункта управления и 12 районов сосредоточения личного состава противника.