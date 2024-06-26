ВСУ отминусовали еще 1220 оккупантов и 40 артсистем армии Путина: свежие данные о потерях врага

Силы обороны продолжают уничтожать живую силу российской армии в Украине. Накануне, 25 июня, украинские воины отминусовали еще 1220 российских оккупантов.

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Уничтожены свыше ста единиц военной техники и вооружений России. Обновленные данные о потерях армии Путина обнародовали утром 26 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с ликвидированными и ранеными накануне 1220 оккупантами общие потери РФ в живой силе к утру 26 июня превысили 538 тысяч человек.

Также украинские воины накануне проводили интенсивную "демилитаризацию" вражеской армии: оккупанты недосчитались 136 единиц техники и вооружений.

За сутки были уничтожены четыре вражеских танка (в целом Россия потеряла их уже 8 039 единиц), 19 боевых бронированных машин (всего 15 450) и 40 артиллерийских систем (общие потери – 14 321).

Средств ПВО и РСЗО вчера захватчики не теряли, этой техники за время полномасштабной войны уничтожено 863 и 118 соответственно. Неизменным остается и количество уничтоженных российских самолетов (359), вертолетов (326), крылатых ракет (2324) и кораблей и катеров (28).

В то же время БПЛА оперативно-тактического уровня украинские воины 25 июня приземлили 22 единицы (11 435).

Отжили свое и 45 единиц автомобильной (19407) и шесть – специальной техники россиян (2409).

Напомним, ранее издание WSJ раскрыло данные уникальных операций, проводимых в Черном море Службой безопасности Украины. Вблизи временно оккупированного Крыма морские дроны СБУ Sea Baby заложили более 15 подводных мин. К такой тактике они прибегли после того, как оккупанты взялись защищаться от ударов надводных дронов большими заграждениями, установленными на входе в порт Севастополя.

Благодаря дистанционному минированию было поражено по меньшей мере четыре корабля оккупантов. Среди подорвавшихся на минах кораблей – ракетный корвет "Самум", патрульный катер "Павел Державин", буксир оккупантов, а также большой гидрографический катер ЧФ ВМФ РФ "Владимир Козицкий".

Мины защитники устанавливали на маршрутах, которые используются исключительно военными кораблями страны-агрессора.