Дроны СБУ поразили четыре корабля РФ благодаря дистанционному минированию: в WSJ раскрыли детали уникальных спецопераций

Морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby заложили более 15 подводных мин в Черном море вблизи Крыма, вследствие чего было поражено по меньшей мере четыре корабля оккупантов. Взрывчатку наши защитники расположили ​​на маршрутах, использующихся исключительно военными кораблями страны-агрессора.

Видео дня

Об этом рассказало американское издание The Wall Street Journal в статье под названием "Как украинские военно-морские дроны переломили ход битвы на Черном море". Среди судов, которые подорвались на минах, ракетный корвет "Самум", патрульный катер "Павел Державин", буксир оккупантов, а также большой гидрографический катер ЧФ ВМФ РФ "Владимир Козицкий".

Журналисты отметили, что после первых операций украинских надводных дронов россияне построили большие заграждения на входе в порт Севастополя, "что сделало почти невозможными удары с беспилотников". Поэтому воины СБУ придумали альтернативу и начали использовать морские мины.

Беспилотные катера способны устанавливать мины из пластика, которые весят около 180 килограмм. Их трудно обнаружить, поскольку они погружаются в ил под мелководием.

Прежде чем SeaBaby заложили первые две мины, профильная команда главы СБУ Василия Малюка около полутора месяца отслеживала маршруты морских кораблей и гражданского транспорта.

14 сентября российский малый ракетный корабль "Самум" взорвался на одной из мин, получив дыру в корме: "Лодка до сих пор на ремонте в сухом доке".

"В течение следующих недель SeaBaby курсировали туда-сюда, преодолев более 3000 миль, заложив еще около 15 мин. Во время одного из рейсов, обнаруженный тремя патрульными катерами класса "Раптор", дрон открыл огонь из гранатомета, поразив вражеское судно", – рассказал изданию бригадный генерал СБУ Иван "Хантер" Лукашевич.

11 октября большой патрульный катер "Павел Державин" у входа в Севастопольскую бухту пробил себе борт. Он отправлялся в порт для технического обслуживания. Тральщики и водолазы прочесывали территорию в поисках мин, очевидно безуспешно.

"Павел Державин" 13 октября был перенаправлен на ремонт в другой порт, но при выходе из Севастопольской бухты наткнулся на мину. Большой буксир, отправленный для его спасения, тоже "нашел" мину, и его самого пришлось отбуксировать обратно в порт.

"Несколько дней спустя взрыв также повредил современный противоминный корабль, один из двух находящихся на службе в России", – сообщили в WSJ о поражении судна с прозрачным дном "Владимир Козицкий".

Таким образом, Sea Baby показали первый пример подобного успешного дистанционного минирования в мире.

"Раньше морские беспилотники использовались в основном для наблюдения или логистики. Мы делаем многое, что до нас не делал еще никто в мире", – сказал собеседник в СБУ.

В общей сложности под руководством Малюка Служба безопасности поразила 11 российских военных кораблей и Крымский мост, который враг до сих пор не может использовать полноценно.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, всего за время полномасштабного вторжения России в Украину наши воины уничтожили более 20% кораблей Черноморского флота РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!