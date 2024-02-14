Сколько ВДК осталось у оккупантов в Черном море после потери 'Цезаря Куникова': эксперт назвал цифры

Уничтожение очередного российского корабля оккупантов – БДК "Цезарь Куников" – еще больше ослабило Черноморский флот РФ во временно оккупированном Крыму. После того, как "Цезарь Куников" пошел ко дну, у захватчиков в Черном море осталось пять больших десантных кораблей.

В целом за время полномасштабного вторжения России в Украину украинские воины уничтожили более 20% кораблей ЧФ РФ. Об этом заявил главный редактор Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Еспресо".

"В Крыму были мощные взрывы. Даже подлодка подошла к зоне, где находилась "Цезарь Куников" – это большой десантный корабль. Вероятно, он затонул. Источники сообщают, что этот корабль действительно был атакован Украиной. Вероятно, с использованием морских дронов, которые уже обеспечивают изменение характера боевых действий в акватории Черного моря", – отмечал он до того, как появилось официальное подтверждение поражения от ГУР и ВСУ.

Згурец напомнил, что россияне перед началом активной фазы войны перетащили десантные корабли из Балтийского флота в Черное море.

"У них тогда было 13 таких больших десантных кораблей, 7 из которых были поражены разными средствами с украинской стороны. Осталось еще 6. "Цезарь Куников" был в перечне оставшихся 6 кораблей. То есть количество БДК у россиян уменьшается", – отметил Згурец.

Большие десантные корабли захватчики, по словам эксперта, используют для перевозки грузов. К тому же они выполняют функцию "поромов" в периоды, когда не работает Крымский мост.

Каждый потерянный корабль на фоне того, что Украина уже уничтожила пятую часть судов Черноморского флота РФ, является для России большой проблемой.

"Украина наносит существенный ущерб российскому флоту, обеспечивает изменение динамики в Черном море. Уже уничтожено более 20% кораблей Черноморского флота РФ. Львиная часть уже перебазировалась в Новороссийск. То есть мы видим продолжение асимметричной стратегии в Черном море с использованием новых роботизированных платформ, что станет показательным и для боевых действий на суше, и в воздухе", – резюмировал Згурец.

Напомним, ранним утром 14 февраля во временно оккупированном Крыму люди проснулись от мощных взрывов. Впоследствии стало известно, что ГУР и ВСУ атаковали морскими дронами российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".

Он достал пробоину в левом борту, накренился, а затем пошел ко дну в районе Алупки.

Российские оккупанты пытались проводить спасательную операцию, однако она, по данным разведки, оказалась безуспешной.

Экипаж этого корабля состоял из 87 человек.