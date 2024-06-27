ВСУ выбили войска РФ из микрорайона Канал в Часовом Яру. Карта

В городе Часов Яр Донецкой области украинские защитники выбили войска РФ из микрорайона Канал. Пока там оккупационных сил нет.

Видео дня

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии "Укринформу". Он отметил, что за прошедшие сутки украинские защитники остановили четыре попытки противника прорвать оборону в районах Клещиевки и Часова Яра.

"Украинские защитники действительно вытеснили российские силы из микрорайона Канал в городе Часов Яр Донецкой области. Пока вражеской армии там нет", – сказал спикер.

Оккупанты не прекращают попыток вытеснить наших защитников с позиций в районе Ивановского и Часова Яра. В то же время украинские военные крепко держат оборону на этом участке и достойно противостоят российскому агрессору.

Волошин отметил, что россияне не могут захватить город, поэтому уничтожают его тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек". Оккупанты беспощадно обстреливают Часов Яр, нанося удары по городу и застройкам из тяжелых огнеметных систем.

"Это страшное оружие, которое бьет реактивными термобарическими снарядами", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что оккупационные российские войска продолжают наступление на севере Харьковщины, но благодаря действиям воинов Сил обороны не могут продвигаться вперед и несут большие потери. Пограничники, которые помогают остановить наступление врага на Волчанском направлении, показали, как избивают россиян.

Напомним, о том, что российские военные заблокированы на Агрегатном заводе в Волчанске, российские пропагандисты начали кричать еще ориентировочно 15 июня. К тому времени, согласно сообщениям, с момента блокировки прошло уже два дня.