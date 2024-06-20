Разрушенные здания и дым: в сети показали, как выглядит изувеченный оккупантами Часов Яр. Видео с высоты

В сети показали, как выглядит ныне город Часов Яр Донецкой области, в котором до прихода "русского мира" жили около 14 тыс. человек. Из-за постоянных ожесточенных бомбардировок войск РФ населенный пункт превратился в очередной город-призрак.

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Руины Часова Яра попали на видео аэроразведчиков ударной группы "Черный Лебедь" 225 отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины. Кадры были сняты с высоты птичьего полета.

Военные рассказали, что каждый день за город идут ожесточенные бои.

"Накат по накату оккупанты пытаются продавить нашу оборону, положив десятки жизней боевиков в день только на нашем участке фронта. Хочется, чтобы эти кадры видели по всему миру. Методическое выжигание всего живого повсюду, где появляются россияне", – говорится в публикации.

На жутких кадрах, обнародованных защитниками, видны последствия непрерывных российских бомбардировок Часова Яра.

Среди руин зданий не заметно признаков жизни. Некоторые многоэтажки разрушены фактически до фундамента мощными ударами авиабомб.

Кое-где пылают пожары от свежих попаданий, над мертвым городом медленно вздымаются клубы дыма.

Напомним, на прошлой неделе руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что во Часовом Яру до сих пор остается около 660 человек. Город практически уничтожен и находится под постоянными ударами РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в 26-й артиллерийской бригаде ВСУ рассказали: в районе Часова Яра враг давит, забрасывая линию столкновения массой людей. Также войска России имеют преимущество в количестве военной техники и один из мощных инструментов – КАБ. Поэтому оккупанты имеют успехи на некоторых участках фронта.

Ранее в ГУР показали, как воины Украины дают отпор врагу в районе Часова Яра. У защитников единственный приказ – не дать захватчикам продвинуться вперед и всех уничтожить.

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