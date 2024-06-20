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Разрушенные здания и дым: в сети показали, как выглядит изувеченный оккупантами Часов Яр. Видео с высоты

Анна Паскевич
War
3 минуты
1,1 т.
Разрушенные здания и дым: в сети показали, как выглядит изувеченный оккупантами Часов Яр. Видео с высоты

В сети показали, как выглядит ныне город Часов Яр Донецкой области, в котором до прихода "русского мира" жили около 14 тыс. человек. Из-за постоянных ожесточенных бомбардировок войск РФ населенный пункт превратился в очередной город-призрак.

Видео дня

Руины Часова Яра попали на видео аэроразведчиков ударной группы "Черный Лебедь" 225 отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины. Кадры были сняты с высоты птичьего полета.

Военные рассказали, что каждый день за город идут ожесточенные бои.

Разрушенные здания и дым: в сети показали, как выглядит изувеченный оккупантами Часов Яр. Видео с высоты

"Накат по накату оккупанты пытаются продавить нашу оборону, положив десятки жизней боевиков в день только на нашем участке фронта. Хочется, чтобы эти кадры видели по всему миру. Методическое выжигание всего живого повсюду, где появляются россияне", – говорится в публикации.

Разрушенные здания и дым: в сети показали, как выглядит изувеченный оккупантами Часов Яр. Видео с высоты

На жутких кадрах, обнародованных защитниками, видны последствия непрерывных российских бомбардировок Часова Яра.

Разрушенные здания и дым: в сети показали, как выглядит изувеченный оккупантами Часов Яр. Видео с высоты

Среди руин зданий не заметно признаков жизни. Некоторые многоэтажки разрушены фактически до фундамента мощными ударами авиабомб.

Разрушенные здания и дым: в сети показали, как выглядит изувеченный оккупантами Часов Яр. Видео с высоты

Кое-где пылают пожары от свежих попаданий, над мертвым городом медленно вздымаются клубы дыма.

Разрушенные здания и дым: в сети показали, как выглядит изувеченный оккупантами Часов Яр. Видео с высоты
Разрушенные здания и дым: в сети показали, как выглядит изувеченный оккупантами Часов Яр. Видео с высоты
Разрушенные здания и дым: в сети показали, как выглядит изувеченный оккупантами Часов Яр. Видео с высоты
Разрушенные здания и дым: в сети показали, как выглядит изувеченный оккупантами Часов Яр. Видео с высоты
Разрушенные здания и дым: в сети показали, как выглядит изувеченный оккупантами Часов Яр. Видео с высоты
Разрушенные здания и дым: в сети показали, как выглядит изувеченный оккупантами Часов Яр. Видео с высоты
Разрушенные здания и дым: в сети показали, как выглядит изувеченный оккупантами Часов Яр. Видео с высоты
Разрушенные здания и дым: в сети показали, как выглядит изувеченный оккупантами Часов Яр. Видео с высоты

Напомним, на прошлой неделе руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что во Часовом Яру до сих пор остается около 660 человек. Город практически уничтожен и находится под постоянными ударами РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в 26-й артиллерийской бригаде ВСУ рассказали: в районе Часова Яра враг давит, забрасывая линию столкновения массой людей. Также войска России имеют преимущество в количестве военной техники и один из мощных инструментов – КАБ. Поэтому оккупанты имеют успехи на некоторых участках фронта.

Ранее в ГУР показали, как воины Украины дают отпор врагу в районе Часова Яра. У защитников единственный приказ – не дать захватчикам продвинуться вперед и всех уничтожить.

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