'Одна волна штурма идет за другой': оккупанты в районе Часова Яра давят количеством людей и техники, – Калашников

В районе Часова Яра на Донетчине враг давит, забрасывая большим количеством людей. Также оккупанты имеют преимущество в количестве военной техники, один из их мощных инструментов войны – КАБы. Благодаря всему этому они получают положительный результат на некоторых участках фронта.

О ситуации на направлении рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников. "Враг нас давит, достаточно мощно пытается давить, потому что бросает достаточно много людей и технической составляющей", – подтвердил он в эфире телемарафона.

По словам офицера, противник совершает штурмы "один за другим", в том числе может на одном и том же направлении и на одну и ту же позицию наступать сразу с нескольких сторон.

"Считается одна атака, а на самом деле с четырех приходится ребятам отбиваться, бывают и такие ситуации. Враг набрасывает все больше и больше людей, не дает возможности нам прийти в себя, потому что одна волна штурма может тут же идти за другой", – рассказал Калашников.

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Он добавил, что оккупанты также применяют КАБы – это "достаточно мощный инструментарий на сегодняшний день войны с российской стороны, против которого нам очень трудно бороться".

"И это все совокупно все-таки дает врагу некоторый положительный результат на некоторых локациях, потому что количественно он все же имеет преимущество, причем не только в личном составе, но и по количеству непосредственно техники", – рассказал пресс-офицер.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно вечерней сводке Генштаба ВСУ, накануне на Краматорском направлении потерпели неудачу десять попыток врага продвинуться возле Часова Яра, Ивановского и Андреевки. Ситуация контролируется защитниками Украины.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что по состоянию на 12 июня 660 человек до сих пор остаются в Часовом Яре. Город почти уничтожен и находится под постоянной атакой врага.

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