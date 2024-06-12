На фронте увеличилось количество боестолкновений, на Покровском направлении горячее всего – Генштаб

На поле боя в Украине по состоянию на 22:00 12 июня произошло 108 боевых столкновений с российскими оккупационными войсками. Наиболее сложным направлением на фронте остается Покровское направление на Донетчине – ситуация на этом участке обострена, однако контролируемая Силами обороны. Враг несет там огромные потери.

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Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. В течение дня войска РФ совершили 2874 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Врагом были нанесены три ракетных удара с применением десяти ракет и 34 авиационных удара с применением 48 КАБ, задействовано 513 дронов-камикадзе.

Так, на Покровском направлении оккупанты пытаются вклиниться в наши боевые порядки в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Евгеньевка, Новопокровское и Новоселовка Первая. По предварительной информации, в течение дня враг потерял более 180 человек погибшими и ранеными. Также у россиян отминусовано три пушки и пять авто; повреждения получили один танк, три пушки и автомобиль противника.

На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений. Попытки врага приблизиться к нашим позициям в районах Липцев, Волчанска и Тихого успеха не имели.

На Купянском направлении количество боестолкновений увеличилось до 13. Оккупанты проводили активные наступательные действия в районах Синьковки, Петропавловки, Новоосинового, Песчаного и Мясожаровки. Девять атак завершились неудачей для противника, продолжаются бои в районах Петропавловки, Песчаного и Мясожаровки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении агрессор десять раз атаковал позиции ВСУ в районах Дружелюбовки, Тернов, Невского и Серебрянского леса. Девять атак успешно отбиты нашими защитниками.

На Северском направлении ситуация обострена. Враг 14 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с оборонительных позиций. В районах Спорного и Раздолевки продолжаются бои. Силами обороны принимаются меры по недопущению продвижения оккупантов вглубь территории Украины.

На Краматорском направлении потерпели неудачу десять попыток оккупантов продвинуться вблизи Часового Яра, Ивановского и Андреевки. Ситуация под контролем защитников Украины.

На Кураховском направлении враг совершил 11 атак – россияне пытались вытеснить подразделения ВСУ с позиций в районах Нетайлового, Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Напряженной остается ситуация в районе Красногоровки, где оккупанты проявляют наибольшую активность.

На Времивском направлении пять штурмовых действий противника у Водяного и Урожайного успеха не имели.

На Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация осталась без существенных изменений. Всего с начала суток враг пытался пять раз выбить наших защитников с занимаемых позиций в районах Малой Токмачки и Крынок. Потери позиций и территорий не допущены.

Как сообщал OBOZ.UA, военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил, что в направлении Часового Яра в Донецкой области сейчас наблюдаются "качели", позиции переходят "из рук в руки". Силы обороны пока не могут полностью остановить продвижение врага.