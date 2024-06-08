Качели у Часового Яра: военный корреспондент объяснил, почему там нереально сейчас остановить врага

В направлении Часового Яра в Донецкой области сейчас наблюдаются "качели", позиции переходят "из рук в руки". Силы обороны сейчас не могут полностью остановить продвижение врага.

Об этом сообщил в Telegram военный корреспондент Богдан Мирошников. Он уточнил, что оккупанты смогли продвинуться в районе населенного пункта Калиновка, также "бои за каждый дом" продолжаются севернее микрорайона Канал.

Военкор считает, что причиной затруднения положения Украины на указанном направлении стала длительная задержка помощи от Запада.

"Слишком долго США тянули с голосованием в Конгрессе относительно помощи на 2024 бюджетный год", – отметил Мирошников.

Напомним, бойцы Международного легиона ГУР показали кадры боев в Часовом Яру. Бойцы продемонстрировали, как наносили поражение захватчикам с помощью крупнокалиберного пулемета Browning M2. Далее они возвращаются в частный сектор, немного отдыхают в тени одного из заброшенных полуразрушенных домов перед возвращением на базу.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Только за сутки 2 июня российские оккупанты нанесли около 300 ударов по городу Часов Яр в Донецкой области. Противник бил по населенному пункту из разных видов артиллерии, не прекращаются и вражеские штурмы.

– Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман объяснил, что Часов Яр по-прежнему является одной из важных целей российской оккупационной армии в войне против Украины. Прежде всего потому, что с него открывается дорога на большой железнодорожный узел.

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