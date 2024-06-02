300 прилетов по городу за сутки: в ВСУ рассказали о ситуации вокруг Часова Яра

За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 300 ударов по городу Часов Яр в Донецкой области. Противник бил по населенному пункту из разных видов артиллерии, не прекращаются и вражеские штурмы.

Об этом "Суспільне Донбас" 1 июня рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Он отметил, что большая часть обстрелов приходится на южную часть Часова Яра.

"За минувшие сутки на этом направлении зафиксировано 1067 минометных и артиллерийских обстрелов. В позапрошлые сутки их зафиксировано 1301. В районе Часова Яра было зафиксировано 297 обстрелов, 334 – за позапрошлые сутки", – сказал военный, информируя об обстановке на Краматорском направлении.

Он добавил, что российская армия уменьшила количество вражеских авиаударов, увеличив количество артиллерийских и минометных обстрелов.

"Уже нет такого большого смысла наносить авиаудары, большинство зданий уничтожено, и теперь работает артиллерия, прикрывая штурмовые действия пехоты", – объяснил спикер.

По его словам, оккупанты в среднем осуществляют до пяти штурмов в сутки в районе города Часов Яр. Все подобные действия противник проводит с привлечением бронетехники.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия применяет большое количество живой силы и техники, чтобы захватить город Часов Яр в Донецкой области. Вражеская пехота не может прорвать оборону украинских войск, поэтому враг чаще стал использовать механизированную составляющую.

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