Оккупанты усилили атаки на Часов Яр и привлекают все больше техники, – Калашников

Российская террористическая армия применяет большое количество живой силы и техники, чтобы захватить город Часов Яр в Донецкой области. Вражеская пехота не может прорвать оборону украинских войск, поэтому враг чаще начал использовать механизированную составляющую.

Накануне боевые действия происходили в черте города Часов Яр. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады Олег Калашников.

По его словам, в течение прошедших суток 29 мая российские захватчики штурмовали район канала и микрорайон Новый в самом городе. Кроме того, противник пытался продвинуться в направлении Ивановского, Клищиевки и Андреевки.

"Враг усиливает свои штурмовые действия. Вчера он штурмовал Часов Яр там, где канал, но успеха не имел. Также совершал атакующие действия в направлении Ивановское, Клищиевка, Андреевка. Усиливает артиллерийские обстрелы, поэтому по количеству обстрелов стало больше", – сообщил Калашников.

Также он добавил, что противник начал чаще привлекать механизированную составляющую, так как пехота не в силах прорвать оборону украинских войск. Сейчас враг хочет не просто найти слабое место в обороне, но и совершить прорыв, чтобы захватить новые территории.

"Действительно, они привлекают как танки, так и боевые бронированные машины. Это связано с тем, что пехотные группы не могут сломать оборону как бы они не пытались это сделать. Очень маленькие у них успехи, поэтому они задействуют механизированную составляющую, потому что пытаются не просто найти слабое место, но и продавить нас и продвинуться", – отметил Калашников.

Напомним, город Часов Яр в Донецкой области по-прежнему является одной из важных целей российской оккупационной армии в войне против Украины. Прежде всего потому, что с него открывается дорога на большой железнодорожный узел.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает накапливать войска на российско-украинской границе в районе Сумской области. Пока сил, которые враг там собрал, хватает для проведения определенных действий в пограничье, однако не для начала полноценного наступления на Сумы.