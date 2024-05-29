Врагу очень нужен Часов Яр, это дорога к важному хабу, – майор Гетьман

Город Часов Яр в Донецкой области по-прежнему является одной из важных целей российской оккупационной армии в войне против Украины. Прежде всего потому, что с него открывается дорога на большой железнодорожный узел.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Он отметил, что, несмотря на то, что внимание общества сегодня сосредоточено на событиях, происходящих на севере нашей страны, враг продолжает атаковать украинские позиции на других участках.

"Сейчас мы сосредоточились на северных участках фронта, Харьковщине и Сумщине. Но Часов Яр не перестал быть для россиян важным, ведь это путь к Константиновке – нашему железнодорожному хабу", – подчеркнул ветеран войны.

"Мягко говоря, они не прочь его захватить. В этом смысле здесь ничего не изменилось. Бои там продолжаются, просто мы меньше стали обращать на это внимание", – добавил он.

По словам Гетьмана, оккупационная армия продолжает наступательные действия, в том числе на востоке, однако не в состоянии делать это вдоль всей линии фронта протяженностью 1500 километров, поскольку не имеет достаточно сил и средств.

"Но россияне научились достаточно быстро перемещать войска вдоль линии фронта, используя железную дорогу. Они смещают акценты на разные направления, и по сугубо военной логике это довольно понятные действия. Их цель – не дать нам возможности разобраться, где нам держать наибольшее количество сил и средств, ведь непонятно, где именно может быть главный удар, а также для того, чтобы растянуть наши войска", – объяснил майор.

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Как писал OBOZ.UA, в Национальной гвардии сообщили, что по состоянию на 23 мая на всей линии фронта произошло 121 боевое столкновение. В частности, речь идет о Покровском, Кураховском направлении и районе Часового Яра.