Первую часть своей задачи противник выполнил: что дальше и есть ли цель захватить Харьков? Интервью с майором Гетьманом

Российская оккупационная армия будет продолжать попытки наступления по всему фронту, даже если будет встречать эффективное сопротивление Сил обороны и нести большие потери. В частности, велика вероятность наступления в Сумской области.

На сегодня враг достиг главной цели в Харьковской области: созданы два плацдарма, которые могут объединиться в один. Относительно Сумской области возможны два сценария: либо враг будет атаковать границу точечно, небольшими группами, либо попытается создать плацдармы – так же, как в Харьковской области.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– По информации Государственной пограничной службы, активизировалась деятельность вражеских диверсионных групп Сумской области. По вашим оценкам, с чем это связано и можно ли это считать подготовкой к наступлению на данном направлении?

– Вполне возможно. Есть все признаки подготовки к наступательным действиям. Они прописаны в учебниках по военной науке, в конспектах лекций, по которым обучались военные, в боевых уставах. Какими будут эти наступательные действия, сказать трудно. Это зависит от того, какое количество живой силы и техники враг сможет там сконцентрировать.

Итак, есть два варианта. Первый – противник попытается вдоль всего пограничного участка Сумской протяженностью 560 километров точечно совершать наступательные действия небольшими группами. Таким образом, он может растягивать нашу оборону и заставлять нас держать там определенное количество Вооруженных сил вместо того, чтобы использовать их на других участках.

Второй вариант – попытаться поступить как на Харьковщине. То есть создать несколько плацдармов, чтобы потом с этих позиций стараться не захватить Харьков – они не соберут необходимой группировки, – но продвинуться как можно ближе, чтобы иметь как минимум артиллерийский контроль над городом.

– По последним данным, враг пытается продвинуться в сторону села Липцы в Харьковской области и атакует малыми группами. Силам обороны сейчас удается сдерживать его. Предполагаете ли вы, что, по большому счету, кафиров достаточно этой "серой зоны", которую он создал в этом регионе, что главную задачу он здесь выполнил?

– Да, первую часть своей задачи он выполнил – созданы плацдармы. Здесь была задействована крупная группировка, в частности, так называемый африканский корпус из иностранных наемников. Они должны были создать два плацдарма шириной 10-15 километров. Это именно такова ширина фронта, на которую обычно наступает бригада. Если они соединят эти два плацдарма, то будет примерно 40 километров. Это фронт, который, как правило, атакует дивизия. Вполне возможно, что они попытаются это делать.

Однако у них не было задачи продвинуться слишком далеко. Если бы они продвинулись вглубь нашей обороны еще на 10-15 километров, эта группировка была бы обречена, Силы обороны окружили бы ее. Согласно военной науке, так не делается. Потому они сделали все правильно, по учебникам. Создали два плацдарма для наступления или двух бригад или одной дивизии, задействовали на это не более 15% личного состава.

Осталось еще 85%, которые они могут использовать для того, чтобы продвинуться еще немного, на 5-10 километров, но дальше они не будут продвигаться, потому что тылы не успеют подойти. Они не дураки, они не собираются захватывать или окружать Харьков.

Таким образом, враг хочет еще немного продвинуться, закрепиться и тогда он сможет терроризировать город уже с помощью артиллерийского огня. Именно к этому они стремятся. Это совершенно очевидно, ведь подобные сценарии прописаны в военных учебниках. Поэтому, когда слышу какие-то фантазии об увлечениях Харькова…

– Президент Зеленский заявил, что главная задача Сил обороны на сегодня – уделить максимальное внимание всему нашему приграничью с РФ. Могут ли Силы обороны не допустить реализации сценария, о котором вы только что сказали?

– Это сценарий, который может быть реализован врагом. Он скапливает силы. На границе стоят наши пограничники, но там невозможно выстроить мощные фортификации. И даже не только на границе, но и где угодно, если в нескольких сотнях метров – враг. Приехавший экскаватор будет сразу уничтожен.

Да, там есть фортификации, хотя и не слишком мощные, и там есть пограничники, Национальная гвардия. Конечно, они неплохо воюют, но у них нет такого вооружения, в частности, бронетехники, которые есть у подразделений ВСУ. Поэтому если враг будет проводить наступательные действия, можно предположить, что нашим подразделениям придется с боями отходить.

Противник накапливает мощности. В любой войне наступающая армия продвигается дальше. Она может продвигаться по существу или не существенно, но она продвигается. И русская армия продвинется. Вполне возможно, что они создадут несколько плацдармов для наступательных действий. Вопрос лишь в том, насколько это им удастся и какие потери они при этом понесут.

– Времен Яр. На карте боевых действий можно увидеть, что враг продолжает атаковать этот населенный пункт, но до сих пор не захватил. Но не считаете ли вы, что он уже не одна из приоритетных целей оккупационной армии?

– Нет, так нельзя говорить. Просто сейчас мы сосредоточились на северных участках фронта, Харьковщине и Сумщине. Но Часов Яр не перестал быть для россиян важным, ведь это путь к Константиновке – нашему железнодорожному хабу. Мягко говоря, они не прочь его захватить. В этом смысле здесь ничего не изменилось. Бои там продолжаются, просто мы меньше стали обращать на это внимание.

Пока ситуация на Харьковщине стала более-менее понятной, мы возвращаемся к этим направлениям, к восточному фронту, где россияне продолжают наступательные действия. Они и дальше будут пытаться двигаться.

– Сейчас можно выделить несколько самых горячих участков фронта. Кроме Временного Яра это традиционно Авдеевское направление, Марьинское. К ним прилагается еще и левобережье, где враг пытается выбить наши подразделения. По вашему мнению, какое из этих направлений может быть выбрано как приоритетное, в частности, в контексте возможного летнего мощного наступления?

– Наступать вдоль всей линии фронта – 1500 километров враг не способен. Да и вообще так не делается. Русские научились достаточно быстро перемещать войска вдоль линии фронта, используя железную дорогу. Посмотрите, какие направления были наиболее горячими в течение последнего месяца – фактически они не менялись.

Россияне смещают акценты на разные направления, и по сугубо военной логике это довольно понятные действия. Их цель – не дать нам возможности разобраться, где нам держать наибольшее количество сил и средств, ведь непонятно, где именно может быть главный удар, а также для того, чтобы растянуть наши войска. Враг изучал военную науку и теперь применяет все эти знания.

Но мы тоже учились, и учились не хуже их. Поэтому мы принимаем контрмеры. Однако невозможно спрогнозировать, где именно они будут наступать. Но понятно, что для пришествия противнику будет нужно сосредоточить силы на одном участке фронта.