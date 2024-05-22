'Максимум внимания всему приграничью': Зеленский озвучил главную задачу Сил обороны на данный момент. Видео

Всей приграничной территории Украины должно быть уделено максимум внимания. Это главная задача сил обороны на данный момент.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем традиционном вечернем обращении. Он также добавил, что провел два совещания с главкомом Александром Сырским по поводу фронтовой ситуации.

"Доклад главкома был утром и вот недавно. Направления основных боев не изменились. Это, прежде всего, Покровское и другие донецкие направления. Также Купянское направление на Харьковщине", – рассказал Зеленский.

По словам президента, максимум внимания сейчас должно быть не только в Харьковской, но и в Сумской области. Он также добавил, что задача для военных, в целом для Сил обороны, тоже неизменна – как можно больше наносить потери оккупанту.

В частности, президент поблагодарил всех военных, но отдельно отметил 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая обороняет район Волчанска и в целом Харьковщину, бойцов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 47-м отдельную механизированную бригаду, которая уничтожает врага.

Далее Зеленский рассказал, что сегодня, 22 мая, провел специальное совещание на базе СНБО и Ставки, которое касалось украинского производства РЭБ, дронов, ракетной программы, наше противодействие российским управляемым авиабомбам.

"Альтернатив не может быть. Украине нужны системы и тактики, позволяющие защищать наши позиции, наши города и общины от этих бомб. Это сейчас фактически основной инструмент российского террора и продвижение оккупанта", – отметил Зеленский.

Относительно международных контактов президент рассказал, что продолжил дипломатический марафон подготовки первого Глобального саммита мира. 22 мая он лично пригласил на Саммит еще четыре государства.

"Говорил сегодня с лидерами Чили, Албании, Австрии и Мозамбика. Плюс четыре государства на Саммите. Конечно, мы обсудили и наши двусторонние отношения", – добавил президент.

Отдельно он поблагодарил Швецию и премьер-министра страны Кристерссона за новое решение о долгосрочной поддержке Украины в течение следующих трех лет. По словам президента, общий объем помощи составляет 7 миллиардов долларов, и эти средства действительно ощутимо и укрепят не только Украину, но и весь европейский периметр от Балтики до Черного моря.

"Повсюду, где российские сумасшедшие могут попытаться пересмотреть границы на земле или на море," – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент еще раз добавил, что сейчас каждый лидер и каждое государство способны проявить свое лидерство, чтобы именно этот год стал временем победы международного права и справедливости, временами, когда проигрывает не просто один агрессор, а сама идея войны. По его мнению, российская агрессия попыталась превратить Устав ООН в музейный экспонат. Но Саммит мира и участие глобальных лидеров способны вернуть Уставу ООН полную действенность и полную защиту каждой нации.

"Я благодарю всех, кто уже нам с этим помогает! Спасибо каждому лидеру, который дает нужные сигналы другим в мире – сигналы относительно того, что Саммит действительно приблизит справедливое завершение этой войны", – резюмировал свою речь Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, основные наступательные усилия 22 мая российские оккупанты концентрируют на двух направлениях, Купянском и Покровском. На севере Харьковщины основные бои ведутся в районе Липцев. В общей сложности зафиксировано более 60 боевых столкновений на востоке и севере нашего государства.