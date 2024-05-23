В Сумской области активизировались диверсионные группы оккупантов: в ГПСУ назвали их цель

Силы обороны Украины фиксируют увеличение активности диверсионно-разведывательных групп российских оккупационных войск. Основная их цель – разведать, как построена оборона, и места дислокации ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона в среду, 22 мая, сказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, на этом направлении враг постоянно пытается проводить диверсионную деятельность.

В то же время, на Черниговщине, которая также имеет границу с государством-агрессором Россией, этого не фиксируется.

"А вот Сумщина – это то направление, где враг постоянно пытается проводить диверсионную деятельность. Нельзя сказать, что каждый день российские ДРГ пытаются зайти на нашу территорию, но их активность достаточно высока", – отметил Демченко.

Представитель ГПСУ сказал, что основной целью вражеских ДРГ на границе с Сумщиной является поиск мест расположения подразделений Сил обороны. Также они стремятся узнать, как построена оборона ВСУ, чтобы в дальнейшем наносить туда удары из мощного вооружения.

"Также ДРГ может иметь задачу нанести поражение по нашим позициям собственными силами, но эту угрозу ребята хорошо понимают. Применяются все необходимые действия, чтобы заблаговременно обнаруживать вражеские группы", – добавил он.

Ранее Демченко отметил, что нельзя исключать, что Россия после Харьковщины может начать наступление на Сумщине. На такой шаг оккупанты могут пойти, чтобы отвлечь украинские силы из других участков, считает он.

По словам спикера ГПСУ, Силы обороны на Сумщине к такому развитию событий готовы, оборона на направлении и дальше усиливается.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW заявили, что в Курской области на границе с Сумщиной Россия собрала недоукомплектованные и разрозненные подразделения общей численностью около 10 тысяч окупантов. Аналитики считают, что даже такая группировка сможет достичь вероятно желаемого эффекта привлечения и закрепления ВСУ еще в одном районе на границе.