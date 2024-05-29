'Силы обороны готовы': Коваленко оценил, достаточно ли у оккупантов сил для наступления на Сумы

Россия продолжает накапливать войска на российско-украинской границе в районе Сумской области. Пока сил, которые враг там собрал, хватает для проведения определенных действий в пограничье, однако не для начала полноценного наступления на Сумы.

Намерения начала тех или иных действий в Сумской области у захватчиков практически наверняка есть, однако Силы обороны готовы ко всем возможным сценариям развития событий. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в эфире телемарафона.

Ссылаясь на данные разведки, он очертил текущую ситуацию на границе и потенциальные угрозы для Сумщины.

"Накопление войск на том направлении продолжается. Соответственно, то, что я могу говорить по той информации, которой владею: войск этих будет достаточно для действий в пограничье. Для полноценного наступления на Сумы этих войск недостаточно", – сказал Коваленко.

Он предположил, что на Сумщине россияне собирались до некоторой степени повторить наступление на севере Харьковщины – правда, в виде, в котором оно задумывалось изначально, а не в том, каким это наступление получилось. Потому что на практике, убежден руководитель ЦПД, замысел наступления на Харьковщине оккупанты с треском провалили, что заставило их "переиграть" все дальнейшие планы.

"Для повторения сценария на Харьковщине, который враг провалил, кстати... Их планы провалились. Они готовились очень быстро взять Волчанск, у них это не получилось и в целом это скорректировало все планы, в том числе, и по Сумщине", – подчеркнул. Коваленко.

При этом он предостерег от чрезмерного оптимизма и отметил: в той или иной степени угроза для Сумской области сохраняется.

"Враг может попытаться действовать в приграничные Сумщины, здесь не стоит, я думаю, не говорить об этом. Это один из их вариантов развития событий. Но Силы обороны готовы ко всем сценариям", – заверил Коваленко.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе заявили, что в Сумской области активизировались диверсионные группы оккупантов.

Основная их цель – разведать, как построена оборона, и установить места дислокации ВСУ. Также они готовят диверсии на украинской территории.