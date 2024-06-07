Оккупантов ждет только смерть: легионеры ГУР показали бои в районе Часового Яра. Видео

Бойцы Международного легиона Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают оборону Часового Яра в Донецкой области. Время от времени они показывают кадры, отснятые в условиях реального боя с россиянами.

На этот раз легионеры продемонстрировали, как наносили захватчикам потери с помощью крупнокалиберного пулемета Browning M2. Кадры были опубликованы в Telegram-канале Легиона.

"Часов Яр. М2 Браунинг. Группа Легиона ГУР МОУ "Omega", видео от первого лица", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео, снятом на нашлемную камеру одного из легионеров, видно, как воины выходят на огневые позиции и ведут огонь по врагу из пулемета Browning M2 калибра 50-мм.

Далее они возвращаются в частный сектор, немного отдыхают в тени одного из заброшенных полуразрушенных домов перед возвращением на базу.

Напомним, накануне, 6 июня, стало известно, что ГУР уничтожило еще одно российское судно в Черном море. Буксир проекта 498 "Сатурн" или "Протей" спецназовцы поразили ночью вблизи временно оккупированного Крыма.

Детали операции, а также видео поражения вражеского судна в ГУР пообещали обнародовать несколько позже.