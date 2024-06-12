В городе Часов Яр до сих пор остаются люди: в ОВА рассказали о ситуации в городе под огнем РФ

В Часовом Яру на Донетчине до сих пор остаются люди. Город почти уничтожен и находится под постоянной атакой русских войск.

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Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона. Он отметил, что 660 человек до сих пор остаются в городе Часов Яр, в Красногоровке – 346.

По словам чиновника, с каждым днем проводить эвакуацию и доставлять гуманитарную помощь в эти города становится все труднее. Ситуация в области остается очень напряженной.

Филашкин также добавил, что местные власти продолжают предоставлять строительные материалы жителям Константиновки, чье жилье пострадало два дня назад от удара КАБ-500.

Напомним, Часов Яр важен для оккупантов из-за его стратегического расположения на плато, а также из-за того, что Силы обороны используют город как логистический центр. Об этом говорится в новом своде Министерства обороны Великобритании.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил, что в направлении Часового Яра Донецкой области сейчас наблюдаются "качели", позиции переходят "из рук в руки". Силы обороны пока не могут полностью остановить продвижение врага.

– Бойцы Международного легиона ГУР показали кадры ближнего боя с российскими оккупантами. В процессе они захватили в плен русского оккупанта