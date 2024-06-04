Оборона Часового Яра продолжается: в ГУР показали кадры стрелкового боя и взятие в плен оккупанта. Видео

Воины Главного управления разведки продолжают держать оборону Часового Яра в Донецкой области. Защитники из рядов Международного легиона вступают с оккупантами в ближний бой.

Во время одного из таких боев они были захвачены в плен российского оккупанта. Как это было, в ГУР показали на видео.

"Воины Международного легиона ГУР МО Украины продолжают маневренную оборону вблизи Часового Яра. На видео из нашлемной камеры разведчика – эпизоды эвакуации из красной зоны, ближнего стрелкового боя с врагом и взятие в плен российского захватчика", – рассказали в Главном управлении разведки.

На опубликованных кадрах, снятых с первого лица, видно, как воины ведут стрелковый бой с оккупантами. В кадр попал момент ранения одного из защитников и его спасение побратимами.

Также бойцы сняли захват в плен российского оккупанта, которому была оказана первая медицинская помощь.

Напомним, ранее ГУР запустило сайт о главных спонсоров и соучастниках войны РФ против Украины. Этот портал является единственным в мире, содержащим в публичном доступе всю информацию о военных преступниках из РФ.

По случаю Международного дня защиты детей ГУР обнародовало на портале данные о причастных к депортации украинских детях. Кроме того, там уже есть данные о сотнях людей, причастных к этому акту геноцида против Украины.