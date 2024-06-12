Разведка Британии оценила ситуацию в районе Часова Яра и объяснила стратегическое значение города

Российские оккупанты, вероятно, вошли в восточный пригород Часова Яра, совершив "ограниченный прорыв". Также они могли захватить Ивановское недалеко от Бахмута.

Часов Яр важен для оккупантов из-за его стратегического расположения на плато, а также из-за того, что Силы обороны используют город как логистический центр. Об этом говорится в новой сводке министерства обороны Великобритании.

По данным британской разведки, есть основания предполагать, что в районе Часова Яра оккупантам удалось добиться определенных успехов.

"Российские сухопутные войска, вероятно, совершили ограниченный прорыв в восточный пригород Часова Яра, города, расположенного примерно в 8 км к западу от Бахмута на востоке Украины. Вероятно, они также взяли под свой контроль Ивановское, село к юго-востоку от Часова Яра", – говорится в сообщении.

В МО Британии отметили, что за Часов Яр продолжаются ожесточенные бои: Силы обороны ценой сверхусилий сдерживают продвижение врага.

В то же время, по данным британской разведки, оккупанты до сих пор не перешли через канал Северский Донец – Донбасс. Это водное препятствие также мешает их продвижению.

В МО Британии предположили, что российское командование бросает в штурмы в пригороде Часова Яра пехоту и оккупационная армия при этом несет значительные потери.

В то же время, украинские воины сообщают, что по городу оккупанты бьют термобарическими боеприпасами.

"Часов Яр, вероятно, имеет ценность для России из-за его стратегического расположения на плато, а также его исторического использования в качестве логистического центра для ВСУ", – объяснили в МО Британии ожесточенность, с которой оккупанты пытаются захватить этот город на Донетчине.

Напомним, ранее разведка Великобритании заметила новые конструкции, с помощью которых Россия пытается усилить оборону Крымского моста от ударов Украины.

В британском разведывательном ведомстве проанализировали спутниковые снимки и идентифицировали появление восьми барж к югу от Крымского моста. Спутники зафиксировали, что оккупанты начали защищать мост дополнительными баржами 10 мая, а завершили работы 22 мая.