'Во время контакта приказ простой': в ГУР показали, как дают отпор врагу под Часовым Яром. Видео

В Главном управлении разведки показали, как бойцы Международного легиона дают отпор российским оккупантам в районе Часового Яра Донецкой области. У защитников есть единственный приказ – не дать оккупантам продвинуться вперед и всех уничтожить.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram ГУР МОУ. На нем видно, как воины ведут ближний бой с врагом, передвигаются на местности и работают по преследовавшему с воздуха дрону.

"При контакте приказ прост – не позволить захватчикам продвинуться и уничтожить всех!" – отметили в ГУР.

Напомним, ранее в ВСУ сообщили, что в районе Часового Яра в Донецкой области враг давит, забрасывая большим количеством людей. Также оккупанты имеют преимущество в количестве военной техники, один из их мощных инструментов войны – КАБы. Поэтому они имеют положительный результат на некоторых участках фронта.

Противник совершает штурмы "один за другим", в частности, может на одном и том же направлении и на ту же позицию наступать сразу с нескольких сторон.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Часовом Яру в Донецкой области до сих пор остается около 660 человек. Город почти уничтожен и находится под постоянной атакой российских войск.

– Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что сейчас на фронте длится тяжелый период. В частности, началось летнее контрнаступление войск страны-агрессора РФ. Но, по его словам, "армагеддона никакого не будет".