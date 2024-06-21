Оккупанты начали штурмовать Часов Яр с Торецкого направления: в ВСУ рассказали о боях

Российские оккупационные силы пытаются войти в Часов Яр с Торецкого направления. Россияне прибегают к механизированным штурмам города "в лоб", совершают также попытки прорваться небольшими группами численностью до пяти человек.

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А со стороны Горловки несколько дней подряд захватчики предпринимают усилия, чтобы подобраться к Шумам и Нью-Йорку. Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Последнюю неделю вражеские штурмы происходят постоянно. Идут и механизированные штурмы в лоб Часового Яра, также и небольшими группами до пяти человек пытаются прорываться в микрорайоны Новый, Канал. Уже несколько дней противник пошел из другого направления, с Торецкого, на Часов Яр. Захватчики прут со стороны Горловки на Шумы, Нью-Йорк", – очертил ситуацию в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" Волошин.

С начала суток 21 июня россияне трижды пытались приблизиться к украинским позициям у Часового Яра и Клещиевки. Волошин добавил, что бои продолжаются, а ситуацию назвал "контролируемой".

"Подразделения Сил обороны успешно сдерживают давление, на отдельных направлениях усиливают позиции. Оккупанты пытаются проводить штурмовые действия на направлении при поддержке авиации. Активно применяют неуправляемые авиационные ракеты", – пояснил спикер ОСУВ "Хортица".

Несмотря на то, что враг увеличил усилия по достижению продвижения, успехов у него нет, заверил Волошин.

Он также напомнил, что Часов Яр с российской стороны пытаются захватить российские подразделения из состава 1065-го артиллерийского полка воздушно-десантных войск (98 дивизия НДС РФ), 58 батальона спецназовцев (1 корпус армии так называемой "ДНР") и бригада "Север-V" (Резервная часть террористической группировки "ДНР").

Волошин добавил, что за последние сутки на Часовоярском направлении украинские воины ликвидировали 255 оккупантов, еще 397 получили ранения. Кроме того, уничтожена одна РСЗО БМ-21 "Град".

Напомним, всего 20 июня общие потери российских захватчиков составили 1060 человек. Также враг потерял 14 танков, 35 боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, одну РСЗО, два средства ПВО, 47 автомобилей и 10 единиц специальной техники.

За прошедшие сутки, по данным Генштаба, Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 12 районов сосредоточения личного состава и ВВТ, три артсистемы и четыре средства ПВО.