ВСУ обезвредили за сутки 1060 оккупантов и 35 бронемашин армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки превратили в металлолом 163 единицы военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. Также во время боев ликвидировали и ранили по меньшей мере 1060 захватчиков.

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В общем на нашей земле полегло уже около 531 980 личного состава войск агрессора. Обновленные по состоянию на 21 июня данные о его потерях сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что бойцы сожгли еще 54 артиллерийские системы (всего 14 106), 35 боевых бронированных машин (15 372), 14 танков (8001), два средства ПВО (861) и одну РСЗО (1106) оккупантов.

Накануне воины отминусовали 47 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (всех 19 181), десять – специальной техники (2367).

Накануне в ВС ВСУ сообщали об уничтожении четырех крылатых ракет во время массированной российской воздушной атаки. Однако эти данные не обновлены в инфографике о потерях армии РФ.

Так, всего с начала полномасштабной войны ВСУ сбили 2298 крылатых ракет, 11 260 БПЛА оперативно-тактического уровня, 359 самолетов и 326 вертолетов, потопили 28 кораблей/катеров и подлодку войск страны-агрессора России.

Как сообщал OBOZ.UA, противотанкисты бригады "Помcта" Луганского пограничного отряда отбил штурм российских оккупантов на Северском направлении. Точными ударами защитники обезвредили две бронемашины и семь захватчиков.

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