Защитники Украины отбили вражеский штурм на Северском направлении: уничтожены семь оккупантов и два броневика. Видео

Воины Луганского пограничного отряда отразили штурм российских оккупантов на Северском направлении. Точными ударами защитники обезвредили две бронемашины и семь захватчиков.

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Поражение техники и пехоты врага произвели противотанкисты пограничной бригады "Помcта". Видео опубликовано в официальном Telegram-канале.

На кадрах заметно продвижение по полю трех единиц военной техники ВС РФ. Отмечается, что эта вражеская бронегруппа двигалась в сторону украинских позиций.

Однако защитники из ПТРК "Корсар" уничтожили две российские боевые машины пехоты. А подразделение ВСУ подбило третью единицу техники – вражеский танк.

Благодаря слаженным действиям Сил обороны российская атака была отражена. В результате поражения техники семеро оккупантов стали "грузом 200", еще одни получил тяжелые ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, нацгвардейцы уничтожили российскую БМП и штурмовую группу из десяти оккупантов. Поражение врага защитники произвели точным сбросом с дрона.

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