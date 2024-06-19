Врага ждет только смерть: нацгвардейцы уничтожили российскую БМП и штурмовую группу из десяти оккупантов. Видео

Украинские защитники показали ювелирную работу БПЛА на фронте. Точным скидом с дрона военнослужащие уничтожили российскую боевую машину пехоты в лесополосе, а вместе с техникой проредили и ряды оккупантов.

Видео дня

Из строя выбыло 10 преступников, вторгшихся на нашу землю. Операцию совершила 18 Славянская бригада Национальной гвардии Украины и обнародовала соответствующее видео в Facebook 19 июня. Точная дата и локация съемки не уточняются.

Украинские воины показали, как атака выглядела с высоты квадрокоптера. Группа российских штурмовиков не ожидала, что над ними нависает опасность.

Кадрами поделился начальник Донецкой областной военной (государственной) администрации Вадим Филашкин, поскольку место дислокации бригады – город Славянск на Донетчине.

"Благодарен всем, кто сегодня защищает украинскую землю! Слава Украине!" – написал чиновник в Telegram.

Согласно статистике Генерального штаба ВСУ, 18 июня было ликвидировано и ранено 1130 российских захватчиков. В этот день на фронте ГШ Вооруженных сил зафиксировал 129 боевых столкновений.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Главном управлении разведки показали, как бойцы Международного легиона дают отпор российским оккупантам в районе Часового Яра Донецкой области. У защитников есть единственный приказ – уничтожить оккупантов, чтобы не дать им продвинуться вперед.

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