В районе Волчанска на Харьковщине идут бои, оккупанты пытались оттеснить ВСУ на левобережье Днепра – Генштаб

В Украине Покровское направление остается самым сложным, а на Харьковщине оккупанты продолжают попытки продвинуться в районе Волчанска и Липцов. Враг атаковал наших воинов и на левобережье Херсонской области.

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О ситуации по состоянию на 10:00 среды, 19 июня, рассказал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Ведомство напомнило в сводке, что это уже 847-е сутки полномасштабного российского вторжения в нашу страну.

Итоги за 18 июня

Во вторник было зафиксировано 129 боевых столкновений.

По уточненной информации, враг совершил один ракетный удар (примененив одну ракету), 39 авиаударов (54 КАБ), более 4000 обстрелов, в том числе 102 с использованием реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска Сил обороны Украины поразили шесть районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, четыре пункта управления, командно-наблюдательный пункт, шесть средств ПВО и артиллерийскую систему.

Общие потери войск РФ 18 июня – "минус" 1130 оккупантов, 10 танков, 12 боевых бронированных машин, 48 артсистем, четыре средства ПВО, 34 БПЛА (оперативно-тактического уровня), 47 автомобилей и семь единиц специальной техники.

Ситуация 19 июня

В ночь на среду российские террористы запустили по Украине 21 дрон-камикадзе Shahed с Приморско-Ахтарского направления (РФ) и мыса Чауда (временно оккупированный украинский Крым).

Защитники Украинского неба сбили 19 беспилотников в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.

19 июня (на 10:00) произошло уже 42 боестолкновения. В Генштабе ВСУ насчитали шесть вражеских авиационных ударов (12 КАБ), 41 атаку дронами-камикадзе и более 600 обстрелов.

На Харьковском направлении штурмовое действие оккупантов близ Липцев успеха не имело. По состоянию на 10:00 продолжался бой в районе Волчанска.

Потери россиян за минувшие сутки (18 июня) в этом участке фронта составили более 130 человек убитыми и ранеными. Уничтожены танк, боевая бронированная машина, артиллерийская система и четыре автомобиля.

На Купянском направлении продолжались четыре боевых столкновения недалеко от Песчаного, Степной Новоселовки, Кругляковки. Ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении захватчики пять раз атаковали Силы обороны вблизи Грековки, Невского и Тернов. Ситуация напряженная. Боевые действия продолжались.

На Краматорском направлении уже произошло девять столкновений. Две атаки наши защитники отбили возле Нового и Клещиевки. Продолжались семь боестолкновений в районах Калиновки, Нового и Ивановского.

На Покровском направлении было уже 13 попыток оккупантов прорвать наши оборонные рубежи неподалеку от Новоалександровки, Калинового, Сокола, Новоселовки Первой. Восемь атак отбиты, еще пять (на 10:00) – продолжались. Украинские воины принимают меры по недопущению продвижения российского агрессора в глубину нашей территории.

На Кураховском направлении неудачу потерпела атака врага возле Парасковеевки. Напряженная обстановка остается в районе Красногоровки, где продолжалось три боестолкновения.

На Времивском направлении успеха не имели штурмовые действия агрессора вблизи Ровнополья. Еще одна атака была в разгаре у Урожайного. Потери позиций не допущены.

Также российские оккупанты неудачно атаковали украинские подразделения в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении безуспешно завершилась попытка захватчиков оттеснить наших воинов с левобережной части Днепра.

На остальных направлениях враг активных боевых действий не проводил. Ситуация без изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчук объяснил, почему российские подлодки постоянно находятся в Черном море – и ракетоносители, и нет. Дело в том, что враг таким образом пытаются патрулировать акваторию.

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