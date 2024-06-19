В ВМС объяснили, почему Россия постоянно держит подводные лодки в Черном море

В последнее время российские подлодки постоянно находятся в Черном море. И это не зависит от того, ракетоносители они или нет.

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Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчук в эфире национального телемарафона. Он предположил, что россияне таким образом пытаются патрулировать акваторию.

"Фактически, вы видите, что эта ситуация, она, так сказать, сейчас зафиксирована. И фактически просматривается такая тенденция, что в Черном море присутствуют постоянно подлодки", – сказал Плетенчук.

По его словам, в Азово-Черноморском регионе, а именно в Черном море, остается четыре подводных лодки, три из которых являются носителями крылатых ракет, а одна в последнее время не выходит в море.

Военный отметил, что при этом неприятель не решается выводы в море надводные корабли. Поэтому, скорее всего, россияне используют подлодки, чтобы патрулировать Черное море, насколько это возможно.

Вместе с тем, Плетенчук подчеркнул, что основным средством патрулирования россиян являются авиация и беспилотники.

Напомним, всего за время полномасштабного вторжения России в наше государство украинские воины уничтожили более 20% кораблей черноморского флота РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия пытается спрятать большие корабли и носители "Калибров" во временно оккупированном Крыму. Однако "охота" на них продолжается.

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