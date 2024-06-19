Минус 1130 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил статистику потерь России в войне

За прошедшие сутки украинские защитники отминусовали на фронте 1130 российских оккупантов. Так, общая численность потерь врага убитыми и ранеными за период полномасштабной войны уже достигла 529 750 лиц.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Также армия государства-террориста потеряла десятки единиц техники, в частности: 10 танков, 48 артиллерийских систем, 12 боевых бронированных машин, 4 средства ПВО, 47 единиц автомобильной техники и 7 специальной, а также 34 БПЛА оперативного уровня.

Напомним, в ДШУ ВСУ показали, как операторы подразделения ударных БПЛА 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили тактический зенитный ракетный комплекс "Тор М2" – созданный среди прочего именно для борьбы с дронами. Поражение нанесли с помощью дрона дальнего радиуса действия отечественного производства.

Также в ВСУ показали эффектные кадры ночного поражения блиндажей противника с помощью ударных дронов. По врагу отработали воины 140-го отдельного разведывательного батальона Военно-морских сил.

Кроме того, украинские воины на одном из направлений уничтожили баги, используемые российскими захватчиками. С помощью этой техники оккупанты доставляли на свои позиции продовольствие и боеприпасы, но наши артиллеристы положили этому конец.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские пограничники на Северском направлении ликвидировали семерых оккупантов, еще одного тяжело ранили. "Денацификацию" вражеской пехоты проводили воины из бригады "Месть".

– Россия признала, что в феврале этого года Украина сбила ее самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Оккупанты заочно арестовали командира 138 зенитно-ракетной бригады Воздушных сил ВСУ Николая Дзямана – они объявили, что именно он якобы отдал приказ сбить самолет 23 февраля, однако не уточнили, о каком борте идет речь.

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