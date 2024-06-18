'Блестящая работа': защитники Украины отработали по вражескому багги и превратили его в металлолом. Видео

Украинские воины на одном из направлений уничтожили багги, используемый российскими захватчиками. С помощью этой техники оккупанты доставляли на свои позиции продовольствие и боеприпасы.

Видео дня

Однако точный удар украинских воинов положил конец этому безобразию. Как это было, воины сняли на видео: его опубликовал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"Блестящая работа по вражескому багги, обеспечивающему позиции россиян! Бойцы 111-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ показали в сети отработку по логистике оккупантов. Этот автомобиль помогал врагу в доставке продовольственного обеспечения и боекомплектов", – рассказал чиновник.

Приехавший на багги оккупант на момент удара как раз отошел в лесополосу по "делам". Это спасло ему жизнь, по крайней мере, на некоторое время.

"Благодаря работе наших артиллеристов водитель будет возвращаться назад пешим ходом (если сможет), а вражеская багги больше не будет пособником преступлений незваных гостей", – подчеркнул Лысогор.

Напомним, ранее в ГПСУ показали, как прореживают ряды врага на Северском направлении. Меткими сбросами и ударами FPV-дронов они ликвидировали семерых захватчиков, восьмой оккупант одной ногой уже на концерте Кобзона.

Также сообщалось, что по данным Генштаба на утро 18 июня, накануне ВСУ обезвредили 1230 оккупантов и 16 танков армии РФ. Также ликвидированы 32 артиллерийские системы, 20 боевых бронированных машин, одна вражеская крылатая ракета и 20 беспилотников оперативно-тактического уровня. Не досчитались захватчики по итогам прошедших суток еще 40 единиц автомобильной техники и автоцистерн и семь единиц спецтехники.

Общие потери врага в живой силе достигли 528 620 человек.