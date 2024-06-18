ВСУ обезвредили 1230 оккупантов и 16 танков армии РФ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки обезвредили 136 единиц военной техники и вооружения армии РФ, в том числе сбили крылатую ракету. В боях на фронте защитники отминусовали 1230 российских оккупантов.

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С начала полномасштабной войны на украинской земле "демилитаризовали" 528 620 личного состава войск агрессора. Обновленные данные о их потерях 18 июня сообщили Генеральному штабу ВСУ.

Накануне наши воины уничтожили 32 артиллерийские системы (всего 13 959), 20 боевых бронированных машин (15 307), 16 танков (7974) российских сил.

Была сбита одна вражеская крылатая ракета (всех 2297) и 20 беспилотников оперативно-тактического уровня (11 187).

В металлолом бойцы превратили 40 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 19 031), семь – спецтехники (2344) оккупантов.

Кроме этого, на это время ВСУ уничтожили уже 1104 РЗСВ, 853 средства ПВО, 359 самолетов, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку захватчиков из РФ

Как сообщал OBOZ.UA, за последние два месяца во временно оккупированном Крыму было поражено около 15 систем ПВО врага. С "бавовной" познакомились пусковые установки, пункты управления, радиолокационные средства наблюдения захватчиков.

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