Устроили 'бавовну': в ГПСУ показали, как прореживают ряды врага на Северском направлении. Видео

Украинские пограничники на Северском направлении эффектно уничтожают российских захватчиков. С помощью дронов они на днях ликвидировали семерых оккупантов, еще одного тяжело ранили.

Видео дня

"Денацификацию" вражеской пехоты проводили воины из бригады "Помста". Видео ударов было опубликовано в Telegram-канале подразделения.

"7 ликвидированных оккупантов и один тяжелораненый - работа операторов FPV-дронов на Северском направлении. Ребята попадают прямо в оккупантов сбросами с дронов и прямыми ударами с FPV", – говорится в сообщении.

Каждый удар или сброс, уменьшивший "поголовье" российской армии, был зафиксирован на видео.

Также пограничники обратились к украинцам с просьбой о поддержке.

"Предлагаем просмотреть это видео и поддержать сбор на 2 дрона: DJI Mavic 3T и Classic, которые помогут парням уничтожать врага. Ссылка на банку. Номер карты банки: 5375 4112 1909 1308", – говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генштаба на утро 18 июня, накануне ВСУ обезвредили 1230 оккупантов и 16 танков армии РФ. Также ликвидированы 32 артиллерийские системы, 20 боевых бронированных машин, одна вражеская крылатая ракета и 20 беспилотников оперативно-тактического уровня. Не досчитались захватчики по итогам прошедших суток еще 40 единиц автомобильной техники и автоцистерн и семь единиц спецтехники.

Общие потери врага в живой силе достигли 528 620 человек.