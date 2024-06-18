Украинские десантники отечественным дроном поразили российский ЗРК 'Тор-М2'. Видео

Не так давно созданные Силы беспилотных систем успешно действуют на фронте. Так, операторы подразделения ударных БПЛА 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили тактический зенитный ракетный комплекс "Тор М2" – комплекс, созданный, среди прочего, именно для борьбы с дронами.

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Поражение было нанесено с помощью дрона дальнего радиуса действия, рассказали в командовании Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Причем этот тип БПЛА – отечественное производство.

"Украина развивает это направление, и таких ударов станет больше", – отметили в командовании.

"Тор" является всепогодным тактическим зенитным ракетным комплексом, предназначенным для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Между прочим, такие ЗРК находились на вооружении украинских военных, но еще до начала войны с РФ по ряду причин были выведены на консервацию.

"Торы" предназначены для прикрытия важных движущихся и неподвижных объектов, в том числе первых эшелонов сухопутных войск от ударов ракет, беспилотников и управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов. Считается, что "Торы" могут сами контролировать заданное воздушное пространство и самостоятельно сбивать любые воздушные цели.

В спецификации указано, что "Торы" имеют вероятность поражения беспилотных летательных аппаратов – 95% и "обеспечивают защиту от целей, двигающихся со скоростями до 700 м/с, на расстоянии от 0,5 до 12 км и на высотах от 10 м до 6 км".

Указанный Тор-М2 является модификацией ЗРК, главным отличием которой является возможность вести огонь на ходу без остановок, т.е. обеспечивать защиту техники на марше. Также в модификации увеличен боекомплект, а ракеты имеют расширенную зону поражения и повышенную точность стрельбы.

77-я отдельная аэромобильная бригада была сформирована после широкомасштабного российского вторжения, в конце 2022 года. Она вела бои за Соледар, а в 2023 году – за Бахмут. Бригада дважды была отмечена президентом Украины "за удержание позиций в Соледаре и нанесение врагу ощутимых потерь".

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины не только будут иметь преимущество в дронах, но и уже являются глобальными лидерами, по крайней мере, в отношении некоторых видов беспилотных систем. Так считает президент Владимир Зеленский. Ранее он рассказывал, что многие государства заинтересованы в опыте, который уже есть у наших воинов, и в технике, которая производится в Украине.