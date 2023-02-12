ЗРК "Тор" на войне в Украине: что за установки и как их уничтожают украинские воины

На днях воины 406-й отдельной артиллерийской бригады Командования морской пехоты Военно-морских сил ВСУ эффектно уничтожили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" армии РФ. Интересно, что это редкая арктическая версия "Тора", которых на всю российскую армию насчитывалось всего 12 установок.

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Следует отметить, что это не единственный российский "Тор", уничтоженный украинскими воинами в последнее время. Так, 14 января ВСУ уничтожили российский ЗРК "Тор-М2Э". Украинский снаряд насквозь пробил броню машины и вышел через днище, так и не разорвавшись, однако выведя технику из строя. Да и в прошлом году были случаи ликвидации "Торов".

OBOZREVATEL разбирался – что это за установки, для чего они предназначены и сколько их осталось у врага.

ЗРК "Тор"

ЗРК "Тор" – это всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. В отличие от других зенитных комплексов, "Тор" стоит на вооружении не сил противовоздушной обороны, а сухопутных сил.

Прежде всего "Тор" предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии stealth ("стелс"). Также его можно использовать для прикрытия важных административных и военных объектов.

Этот ЗРК может работать как в ручном (при участии операторов), так и в полностью автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует очерченное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, которые алгоритм "свой-чужой" определяет как вражеские.

Сам по себе зенитный ракетный комплекс "Тор" не новый. Его разработка началась в 1972-м, а на вооружение он начал поступать в 1986-м. Однако с тех пор он претерпел много модификаций и усовершенствований, причем как по части шасси, так и по части ракет и РЛС (после распада СССР инженерная и производственная база оказалась на территории России).

ЗРК "Тор-М2"

Последняя усовершенствованная модификация, поставляемая в армию РФ с 2016 года – ЗРК "Тор-М2". Главным отличием комплекса от предыдущей версии есть возможность вести огонь на ходу без остановок. Также он имеет вдвое увеличенный боекомплект – до 16 ракет, а используемые им зенитные ракеты 9М338 имеют расширенную зону поражения и повышенную точность стрельбы. Стоимость одной установки – около 60 млн долларов.

Он бывает как на колесном ходу ("Тор-М2К"), так и на гусеничном ("Тор-М2Э", такой, как ВСУ уничтожили 14 января). В остальном эти установки идентичны – имеют одинаковый зенитный ракетный модуль с двумя блоками по 8 зенитных управляемых ракет 9М338.

Дальность поражения этими зенитными управляемыми ракетами достигает 16 км с высотным диапазоном до 10 км. ЗРК могут поражать четыре цели одновременно, при условии, что их скорость не будет превышать 1000 м/с. Время реакции комплекса и момента обнаружения цели до запуска ракеты составляет 4,8 с. Экипаж состоит из трех человек, запас хода – 500 км.

ЗРК "Тор-М2ДТ"

ЗРК "Тор-М2ДТ" – это современный арктический вариант зенитного ракетного комплекса "Тор" с боевой машиной на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30. Впервые он был продемонстрирован на параде на Красной площади в Москве 9 мая 2017 года.

Этот вариант имеет те же параметры, что и "Тор-М2", плюс способен работать при температурах до -50 градусов Цельсия.

По открытой информации, Вооруженные силы РФ получили на вооружение только 12 установок ЗРК "Тор-М2ДТ" – все они были переданы 80-й мотострелковой бригаде береговых войск Северного флота ВМФ РФ и должны были не только прикрывать войска, но и защищать стратегически важные объекты в Арктическом регионе.

Очевидно, что-то пошло не так и эту довольно специфическую технику пришлось экстренно бросать в бой за тысячи километров от места постоянной дислокации. По данным портала Defence24, россияне перебросили эти ЗРК из Северного флота в Украину в декабре 2022 года.

На вооружении армии РФ

По состоянию на начало войны на вооружении армии РФ числилось 120 установок ЗРК "Тор" версий М1 и М2, а также 12 установок "Тор-М2ДТ". Еще 21 установка "Тор-М2Э" находилась на вооружении армии Беларуси – ближайшего союзника России и соучастника российских военных преступлений против украинского народа.

Сколько их осталось на боевом дежурстве по состоянию на сегодня – никто точно не скажет, ведь информация с фронта о потерях вражеской техники поступает очень отрывочная и часто без конкретики (по данным Генштаба по состоянию на 7 февраля уничтожено 227 российских средств ПВО, однако сколько из них "Торов" – не указано). Из просачивающейся в интернет информации известно как о подрывах российских "Торов" на минах, так и об уничтожении их украинской артиллерией, авиацией и даже пехотой. Также было много сообщений о захвате бойцами ВСУ трофейных российских ЗРК "Тор".

Но факт того, что россияне начали перебрасывать в Украину арктические ЗРК, может свидетельствовать о том, что обычные "Торы" начали заканчиваться. А с другой стороны, все прекрасно понимали, что появление в Украине вооруженной техники из "экзотических" регионов России, где угрозы нападения минимальны – это лишь вопрос времени.

Что в Украине

Интересно, что в Украине также есть на вооружении ЗРК "Тор", но базовой, еще советской модификации – это те установки, которые после распада СССР остались на территории нашего государства. В 2001 году все они были сняты с вооружения ВСУ и переданы на хранение, однако российская агрессия заставила пересмотреть такое положение вещей.

В конце февраля 2019 тогдашний начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко сделал заявление, что Вооруженные силы Украины находятся на завершающей стадии испытаний модернизированных зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны "Куб" и "Тор", после чего оба ЗРК вернутся в боевой состав подразделений Сухопутных войск ВСУ.

А по словам тогдашнего первого заместителя министра обороны Украины, генерал-полковника запаса Ивана Руснака, планировалось вернуть в состав ВСУ один полк ЗРК "Тор" (4 батареи по 4 ЗРК в каждой, плюс транспортно-заряжающие и вспомогательные машины, а также батарейные унифицированные командные пункты). По данным справочника The Military Balance 2021, по состоянию на 2021 год на вооружении ВСУ находилось 6 установок ЗРК "Тор".

Опять же, сколько их осталось по состоянию на сегодня, и не получала ли Украина "Торы" от союзников из числа бывших членов Варшавского договора, – неизвестно.

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