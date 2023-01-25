Хирургическая точность: ВСУ "прошили" насквозь российский ЗРК "Тор" 9А331М. Фото

14 января Вооруженные силы Украины уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Тор" 9А331М. Украинский снаряд насквозь пробил броню машины и вышел через днище, так и не разорвавшись.

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Об этом написал Telеgram-канал "Досье Шпиона" и обнародовал фото разрушенной российской техники. Место, где произошел этот инцидент, не указывается (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"14 января ВСУ с хирургической точностью поразили российский ЗРК "Тор" 9А331М. Снаряд насквозь пробил броню машины и вышел через днище. Судя по характеру повреждения, снаряд не разорвался", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ракета экс-напдепки Татьяны Черновол, которая сейчас в ВСУ командующет расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П", прошила насквозь российскую БМП и также не взорвалась.

В свою очередь артиллеристы 110-й отдельной бригады территориальной обороны Запорожской области уничтожили два российских минометных комплекса 2С4 "Тюльпан".

Перед этим бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили два российских танка, превратив их в металлолом. Один танк подбили из американского ПТРК Javelin, второй – из украинской "Стугны-П".

Также украинские десантники уничтожили два танка и БМП российских оккупантов. Экипажам российских боевых машин не удалось спастись.

Еще раньше артиллеристы 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск уничтожили российский бронетранспортер. Экипаж вражеской техники был ликвидирован.

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