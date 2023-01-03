"Моя ракета прошила ее насквозь": Татьяна Черновол показала, как из "Стугны" жжет российскую технику. Видео

Бывшая народный депутат Украины, а сейчас младший лейтенант ВСУ Татьяна Черновол воюет против российских захватчиков в составе 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна. Она командует расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

Видео дня

О том, как Татьяна Черновол воюет на фронте, показал в видеосюжете блогер Игорь Захаренко. Видео было снято в освобожденной части Херсонской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Татьяна Чорновол уничтожает оккупантов на юге! Снова встретились с Таней на освобожденных от врага территориях. Таня рассказала и показала свою "работу". Слава Героям!" – подписал Игорь Захаренко видео.

В видеосюжете рассказывается о работе подразделения Татьяны Черновол на южном направлении.

"Эту "бэху" я подбила накануне Пасхи. Она ехала по дороге, я ее подбила и она скатилась. А теперь смотрите: выход ракеты, а вот вход – ракета прошила ее насквозь. … Там ехал командир и они между собой говорили, что их атаковали два БМП и один танк. А это были мы одни", – рассказывает Татьяна Черновол.

Также она показывает уничтоженный ее подразделением грузовик с боеприпасами и говорит, что мечтает освободить Крым.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как Татьяна Черновол выстрелом из "Стугны-П" уничтожила вражескую БМП.

Также Татьяна Черновол рассказала об особенностях работы расчета "Стугна-П" и о том, что может неделю наблюдать за целью, главное, чтобы позицию не обнаружил враг.

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