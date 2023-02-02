ВСУ уничтожили редкий ЗРК Тор-М2ДТ оккупантов: на вооружении арктической бригады РФ их было всего 12. Видео

Страна-агрессор Россия продолжает терять на войне против Украины редчайшие образцы своего вооружения. В этот раз наши Вооруженные силы уничтожили зенитный ракетный комплекс Тор-М2ДТ в арктической версии, которых у врага было всего 12.

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Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале "Николаевский Ванек" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Ролик паблику предоставил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в своем канале отметил, что ЗРК Тор-М2ДТ уничтожили воины из 406-й отдельной артиллерийской бригады Командования морской пехоты Военно-морских сил Украины.

"ВС РФ отправили в Украину арктическую модификацию ЗРК "Тор" – "Тор-М2ДТ". Как доказала 406 артиллерийская бригада Командования морской пехоты ВМС ВСУ, горит он даже лучше и ярче, чем обычный "Тор", – написал он.

Тор-М2ДТ – арктический вариант ЗРК с боевой машиной на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30. Впервые он был продемонстрирован на параде на Красной площади 9 мая 2017 года. Минобороны РФ получило 12 ЗРК Тор-М2ДТ в ноябре 2018 года.

Захватчики перебросили эти ЗРК с Северного флота в Украину в декабре 2022-го. Об этом тогда писал портал Defence24.

Такие комплексы на вооружении ранее имела лишь 80-я мотострелковая бригада береговых войск Северного флота ВМФ РФ. ЗРК должны были не только прикрывать российские войска, но и защищать стратегически важные объекты врага в Арктическом регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области бойцы отдельного отряда спецназначения НГУ "Омега" ликвидировали российский танк и БМП. Для этого им понадобилось два выстрела и минута времени.

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