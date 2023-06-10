Живой ад войны: появилось уникальное видео боя, в котором разбили 72-ю бригаду ВС РФ

В Бахмуте продолжаются тяжелые бои между украинскими защитниками и российскими оккупационными войсками. Украинские защитники мужественно защищают свою землю и наносят потери путинской армии.

Видео дня

В сети появилось уникальное видео боя, в котором разбили 72-ю мотострелковую бригаду ВС РФ. Ролик опубликовала Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ.

Кадры зачистки вражеских позиций сняты на экшн-камеру GoPro 8 мая во время штурма лесополосы, в которой находились захватчики. Их "выкуриванием" занимались бойцы взвода разведки 1-го штурмового батальона.

Штурмовикам удается продвигаться в густых зарослях Донбасса, прикрывая фланги огнем. В блиндажах, откуда только пытались отстреливались захватчики, украинские защитники собирали трофейное оружие и пополняли собственный БК.

"Сложные атаки, потеря собратья и взятие пленных в разгар битвы. Каждый сантиметр освобожденных территорий – результат титанических усилий украинских военных", – отметили в пресс-службе бригады.

Следует отметить, что на Бахмутском направлении за сутки Силы обороны Украины на разных участках продвинулись на расстояние до 1400 м. Ликвидировано более сотни захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Третья штурмовая бригада на Бахмутском направлении отбросила врага с территорий 1,8 км вдоль фронтовой линии. Также враг потерял позиции на 1,2 км в глубину фронта.

– Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВС Украины в Бахмуте Донецкой области уничтожили танк оккупантов. Вражеская техника пыталась скрыться, однако украинские разведчики ее обнаружили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!