ВСУ под Бахмутом продвинулись почти на 1,5 км, ликвидировано 138 оккупантов, – Череватый

На Бахмутском направлении за сутки Силы обороны Украины на разных участках продвинулись на расстояние до 1400 м. Ликвидировано более сотни захватчиков.

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Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона. Украинские воины, по его словам, удачно воспользовались ротацией, проводимой оккупантами.

Так, отметил Череватый, в течение суток украинские воины добились успехов на Бахмутском направлении.

"За эти сутки удалось на разных участках продвинуться до 1400 метров", – рассказал спикер Восточной группировки войск.

По словам Череватого, украинские воины воспользовались тем, что российские захватчики проводили ротацию и начали контратаку.

Однако враг продолжает обстреливать позиции украинских воинов: за сутки захватчики нанесли 8 авиаударов и совершили 330 обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии.

Продолжались также боевые столкновения, в ходе которых захватчики понесли потери в живой силе и технике.

"В общей сложности произошло шесть боеприкосновений, в ходе которых нашими Силами обороны уничтожено 138 оккупантов, 236 получили ранения, одного взяли в плен. Уничтожили также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 3 бронеавтомобиля, гаубицу 6 ZALA, 8 складов боеприпасов и 7 автомобилей, которые подвозили боеприпасы и оружие", – подчеркнул Череватый.

Сейчас, отметил спикер Восточной группировки войск, враг пытается выстроить свою оборону и параллельно предпринимал попытки контратаковать украинские позиции, однако все эти попытки потерпели неудачу. В настоящее время Силы обороны заняли ряд важных высот на Бахмутском направлении.

Напомним, утром 10 июня в Генштабе традиционно подсчитали потери, которые понесла накануне вражеская армия. Так, за 9 июня ВСУ проредили российскую армию еще на 890 наемников и 78 единиц техники с вооружением.

Общие безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 214 660 человек.

Также танкисты 3-й ОШБр показали, как отработали по врагу под Бахмутом во время недавнего наступления.