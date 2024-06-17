'Украина уже – глобальный лидер': Зеленский заверил, что ВСУ будут иметь преимущество в дронах

Вооруженные силы Украины будут иметь преимущество в дронах. Относительно некоторых видов беспилотных систем украинцы уже глобальные лидеры.

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Об этом в своем обращении отметил Владимир Зеленский. Он отметил, что многие заинтересованы в опыте, который уже есть у наших воинов, и в производимой в Украине технике.

По словам президента, на Ставке, состоявшейся 17 июня, беспилотным системам было уделено особое внимание.

"Обсудили все типы дронов, которые нужны нашим Силам обороны, которые мы производим в Украине и которые мы поставляем. Прошлись по каждому элементу Сил обороны", – подчеркнул гарант.

Президент также добавил, что на Ставке был доклад о боевых результатах дронов.

"Очень ощутимы, сильны результаты Службы безопасности Украины, ГУР, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Вооруженных сил Украины. Действительно молодцы. В частности, и по ударным дронам и по уничтожению техники и другой силы оккупанта", – отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что дроны – это тот технологический компонент, в котором у украинцев должно быть и будет преимущество. Потому что в отношении некоторых видов беспилотных систем украинцы уже – глобальный лидер.

"И это чувствуется также и в переговорах с нашими партнерами – многие заинтересованы в опыте, который уже есть у наших воинов, и в технике, которую мы производим в Украине. Придет время – обязательно поможем каждому из партнеров укрепить безопасность развитием также их беспилотных сил. Украинцы умеют быть благодарны", – резюмировал свое мнение президент.

17 июня президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. На нем заслушал доклады о ситуации на линии столкновения, а также о производстве и поставках вооружения на передовую, в том числе и беспилотных систем.

Накануне, 16 июня, на международном форуме безопасности Sea Security Forum 2024 в Одессе представили новейший украинский морской дрон Stalker 5.0. Безекипажный катер может доставлять воду и продовольствие, военные грузы, осуществлять патрулирование и разведку.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В мае в ГУР сообщили, что морские надводные дроны Magura V5 с начала применения нанесли ущерб для вражеских кораблей на около 500 млн долларов. Процесс их усовершенствования не прекращается.

– По меньшей мере, два морских дрона поразили российский буксир у берегов Крыма в ночь на 6 июня. Представители разведки пошутили, что "Сатурн" больше не поплывет – очередное судно российских захватчиков уничтожено.