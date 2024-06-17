Зеленский провел заседание Ставки: заслушал отчеты руководителей всех составляющих Сил обороны Украины

Президент Владимир Зеленский 17 июня провел Ставку верховного главнокомандующего. На ней заслушал доклады о ситуации на линии столкновения, а также о производстве и поставках вооружения на передовую, в том числе и беспилотных систем.

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"Сразу по возвращении в Украину провел Ставку верховного главнокомандующего", – сообщил Зеленский в официальном Telegram-канале. Президент добавил, что заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.

В них чиновники проинформировали об оперативной ситуации по всем направлениям и на границах, динамике выполнения отечественных контрактов и поступлении помощи из оборонных пакетов с Запада.

Также Зеленский заслушал отчеты руководителей всех составляющих сил обороны Украины: Вооруженных сил, Нацгвардии, Службы безопасности, Главного управления разведки и Госпогранслужбы, а также сведения Службы внешней разведки.

"Детальный доклад представил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский. Отчитался по всем типам дронов – воздушных, наземных и морских – и по всем типам задач: от тактических FPV и эвакуационных платформ до так называемых дронов Deep Strike", – рассказал глава государства.

По словам Зеленского, это направление активно развивается – растет количество "не только производимых, но и успешно примененных беспилотников".

"Украина возглавляет технологический прогресс в этой области. На прошлой неделе на переговорах с другими лидерами мы ощутили большой интерес к нашему опыту. После победы он станет высокотехнологичной частью украинского экспорта", – спрогнозировал президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущее заседание Ставки состоялось 4 июня, после визитов Зеленского на Азиатский сам по безопасности "Диалог Шангри-Ла" и в Манилу. Тогда обсудили ситуацию по основным направлениям фронта и определили приоритетные направления для размещения ожидаемых систем ПВО.

В настоящее время президент вернулся из Швейцарии, где 15 и 16 июня проходил первый Глобальный саммит мира. На нем обсуждались ядерная и продовольственная безопасность, а также освобождение пленных и возвращение похищенных Россией детей.

Свои подписи под совместным коммюнике по итогам саммита оставили делегации 80 стран и четыре организации. Всего в мероприятии приняли участие 101 делегация.

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