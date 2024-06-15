В Швейцарии стартует двухдневный саммит мира: что происходит на исторической встрече года. Все подробности онлайн

В субботу, 15 июня, в Швейцарии стартует Глобальный саммит мира, организованный Украиной. Его основой станет Формула мира – на мероприятии планируется рассмотреть 3 из 10 вопросов: ядерная и продовольственная безопасность, а также освобождение украинских военнопленных и похищенных Россией детей.

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Накануне, 14 июня, стало известно, что в Саммите примут участие 92 государства мира и 8 организаций, из которых 57 будут представлены на самом высоком уровне. Корреспондент OBOZ.UA находится в основном Медиацентре саммита, наше издание будет вести текстовую трансляцию мероприятия.

Известно, что президенты Украины и Швейцарии Владимир Зеленский и Виола Амгерд планируют выступить перед журналистами с совместным заявлением в 14:45 (по киевскому времени). После этого начнут прибывать участники саммита.

В 17:30 по Киеву начнется официальная церемония встречи участников Глобального Саммита мира, а дальше – первое пленарное заседание.

В украинскую делегацию, кроме президента Зеленского, вошли руководитель ОП Андрей Ермак, первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заместители руководителя ОП Игорь Брусило, Игорь Жовква и Николай Точицкий, уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец и посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова.

В преддверии саммита Украина сделала важную вещь: нарастила собственное дипломатическое присутствие в странах Африки, Латинской Америки – в целом на Глобальном Юге. Большое количество этих стран примет участие в мероприятии.

Ожидается, что саммит мира может стать платформой для решения таких задач как возвращение депортированных Россией украинских детей, усиление санкций против России, возобновление продовольственной и ядерной безопасности, а также преодоление кризиса в вопросах глобальной безопасности.

Позиция Украины: возвращение всех наших детей без всяких условий, обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Кроме того, благодаря Саммиту мира можно создать механизмы, которые обеспечат давление на Россию и сделают экспорт пищевых продуктов из Украины свободным. Необходимо предотвратить использование пищи в качестве оружия.

Напомним, Китай сдержал слово и решил не участвовать в Саммите мира, тогда как неожиданностью стало подтверждение присутствия от Саудовской Аравии. Кроме того, будут представители Совета Европы, Еврокомиссии, Евросовета, Европарламента, ОБСЕ, ООН, Организации американских государств. Приедет и Вселенский патриарх Варфоломей.

Чего ждать от встречи в Швейцарии

Саммит мира – самое амбициозное мероприятие украинского правительства, направленное на обеспечение глобальной поддержки своего видения справедливого и продолжительного мира в стране. Ранее заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council Шелби Магид для издания Atlantic Council проанализировала предстоящее событие.

По словам эксперта, несмотря на то, что саммит не является мирными переговорами, за ним важно наблюдать по двум причинам:

– Украина надеется повысить поддержку своего мирного плана, хотя будут рассматриваться не все пункты;

– саммит может стать прекрасной возможностью продемонстрировать длительную поддержку Украины среди незападных стран.

Правительство Швейцарии планирует завершить саммит заключительной декларацией, которая "в идеале" будет поддержана всеми участниками. Государство-агрессор Россия не будет присутствовать на саммите, однако Амгерд убеждена, что это мероприятие станет "первым шагом" к установлению крепкого мира.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 14 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на Саммит мира. Он отметил, что на этом мероприятии вместе с партнерами "должны приложить все усилия, чтобы положить конец войне".

– Россия 14 июня опубликовала список из 430 украинских военнослужащих, которые "готовы в ближайшее время вернуться домой, если украинская сторона согласится взять их в обмен на российских военнослужащих". Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал такой шаг в преддверии Саммита мира "не более чем провокацией".

– Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что саммит мира в Швейцарии не является платформой для прямых переговоров между Украиной и Россией. В этом мероприятии примут участие около 100 стран, и его целью является разработка общих параметров мира, основанных на международном праве и Уставе ООН.

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