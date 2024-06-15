'Капитуляция, а не переговоры': Харрис на Саммите мира оценила требование Путина

Вице-президент США Камала Харрис назвала предложения Владимира Путина по "условиям мира" в Украине фактически требованием капитуляции, а не искренней попыткой прекратить войну. Она подчеркнула, что США "непреклонно поддерживают народ Украины, противостоящий жестокой российской агрессии".

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Такое заявление Харрис сделала во время выступления на саммите мира в Швейцарии. "Вчера Путин выдвинул предложение. Но надо говорить правду: он не предлагает переговоры, он требует капитуляции. Америка поддерживает Украину не по благотворительным соображениям, а потому, что это отвечает нашим стратегическим интересам", – сказала она.

Вице-президент США отданы поддержке международных правил и норм, защиты демократических ценностей, противодействия диктаторам и поддержке союзников и партнеров.

"Этот подход обеспечивал наш успех и процветание на протяжении многих поколений и продолжает делать это. Этот подход делает Америку сильной, поддерживает безопасность американцев и способствует глобальной безопасности", – отметила она.

Харрис добавила, что вместе с президентом США будет продолжать поддерживать Украину и повышать цену России.

Кроме того, она отметила важность сохранения международной системы, основанной на правилах, которую Россия пошатнула своим вторжением в Украину. Она предупредила, что безнаказанность действий России "поощрит других агрессоров и приведет к новым завоевательным войнам и хаосу, а не порядку и стабильности, что угрожает всему миру."

Харрис также заверила, что США будут продолжать поддерживать Украину, заставлять Россию платить за агрессию, и будут работать над достижением справедливого и устойчивого мира – подчеркнув, что "ни одно решение по завершению этой войны не может быть принято без участия Украины".

Следует отметить, что в субботу, 15 июня, в Швейцарии стартовал Глобальный саммит мира, организованный Украиной. Его основой является Формула мира – на мероприятии планируется рассмотреть 3 из 10 вопросов: ядерная и продовольственная безопасность, а также освобождение украинских военнопленных и похищенных Россией детей.

Накануне, 14 июня, стало известно, что в саммите примут участие 92 государства мира и 8 организаций, из которых 57 будут представлены на самом высоком уровне.

Правительство Швейцарии планирует завершить саммит заключительной декларацией, которая "в идеале" будет поддержана всеми участниками. Государство-агрессор Россия не будет присутствовать на саммите, однако Амгерд убеждена, что эта мера станет "первым шагом" к установлению крепкого мира.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что саммит мира в Швейцарии не является платформой для прямых переговоров между Украиной и Россией. В этом мероприятии примут участие около 100 стран, и его целью является разработка общих параметров мира, основанных на международном праве и Уставе ООН.

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