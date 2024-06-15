'Провокация перед Саммитом мира': Лубинец ответил на обвинения РФ касательно обмена пленными

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вечером в пятницу, 14 июня, опубликовала список из 430 украинских военнослужащих, "готовых в ближайшее время вернуться домой, если украинская сторона согласится взять их в обмен на российских военнослужащих". Своим призывом посодействовать обменам пленных она удивила украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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По его словам, накануне в тот же день произошла коммуникация с российской стороной и передача писем от пленных – во время нее россияне не озвучили никаких просьб о возвращении военных. Об этом Лубинец написал в своем Telegram-канале.

Омбудсмен напомнил, что Украина готова забрать всех своих защитников и защитниц, в том числе и по предложенной ранее формуле "всех на всех", поэтому список Москальковой выглядит странно. Лубинец добавил, что украинская сторона занимается не обменами, а репатриацией военнопленных, механизм которой определен Женевскими конвенциями.

"Поэтому такие публикации российской стороны в преддверии Саммита мира считаю не более чем провокацией", – подчеркнул уполномоченный ВР по правам человека.

Также он сообщил, что наше государство создало смешанные медицинские комиссии и до сих пор ожидает создания таких же комиссий в РФ.

"Замечу, что во время этой коммуникации украинская сторона предложила российской совместно осуществлять мониторинг физического состояния военных, которые возвращаются во время процессов репатриации, и соблюдения норм Женевских конвенций. Ведь работники нашего офиса присутствуют при возвращении обеих сторон домой", – отметил Лубинец.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дмитрий Лубинец заявил, что состоявшийся 31 мая обмен военнопленными был на грани срыва. Страна-агрессор РФ не соблюдает никаких правил при формировании списков пленных для обменов.

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