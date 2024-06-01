'Этот обмен был на грани срыва': Лубинец заявил, что РФ вычеркивает 99% людей из списков, которые подает Украина

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что состоявшийся 31 мая обмен военнопленными был на грани срыва. Страна-агрессор РФ не соблюдает никаких правил при формировании списков пленных для обменов.

Об этом Лубинец рассказал в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини". Он отметил, что сначала из плена должны возвращаться тяжелораненые, женщины, а потом уже другие лица. Такие приоритеты определены международными конвенциями.

Россия же это игнорирует и массово вычеркивает украинских пленных из списков, пытаясь таким образом сорвать обмены.

"Должны быть какие-то правила, по которым происходят такие вещи. Никаких ответов от российской стороны, кроме: мы подумаем, мы возьмем в работу. Затем без каких-либо объяснений они вычеркивают 99% людей из списков, которые мы подаем, и потом говорят: хотите забирайте этих, не хотите – не забирайте. Опять же, Украина никогда не становилась в ультимативную позицию. Понятно, что мы поднимаем вопрос относительно тяжело раненых женщин, но этот обмен был на грани срыва, но нам удалось его провести", – сказал омбудсмен.

Он добавил, что Украина фиксирует, в каком состоянии она передает РФ ее военнопленных, и то, в каком состоянии возвращаются наши граждане из плена. Треть из освобожденных – это раненые, в том числе и тяжелораненые, и все украинцы обессилены, они потеряли вес, из-за чего нуждаются в лечении и реабилитации.

По словам уполномоченного, все, кого 31 мая вернули из плена, рассказывают о пытках и уже традиционно сообщают, что не видели представителей Комитета Красного Креста.

"При этом обо всех мы можем сказать, что психологически все стойкие, все обрадовались, когда увидели, что обмен состоялся", – сказал Лубинец.

Ранее Россия заявила, что она приостанавливает обмен военнопленными и пыталась обвинить в этом Украину. Оккупанты говорили, что Киев якобы выдвигает "надуманные требования", однако украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что эти обвинения не соответствуют действительности.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Несмотря на это, Украина и Россия 31 мая все же провели обмен военнопленными. Домой из вражеского плена вернулись 71 воин Сил обороны и четыре гражданских женщины.

– В ГУР рассказали, что состоявшийся 31 мая процесс 52-го обмена военнопленными между Украиной и Россией сопровождался шквалом дезинформации со стороны врага.

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