Был шквал дезинформации со стороны РФ: в ГУР рассказали детали обмена пленными

Процесс 52-го обмена военнопленными между Украиной и Россией, состоявшийся 31 мая, сопровождался шквалом дезинформации со стороны врага. Результат удалось обеспечить благодаря чудесам дипломатии и мастерства, которые проявила переговорная группа Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Об этом в эфире "Мы - Украина" заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов. Он подчеркнул, что процесс был очень сложным.

"Переговорная группа Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Дмитрий Усов, Кирилл Буданов, команда ОП – проявили чудеса дипломатии и мастерства, чтобы обеспечить этот результат. Мы понимаем, что отношение к человеческой жизни в РФ и Украине абсолютно разное – государство-агрессор не ценит своих, Украина – борется за каждого", – подчеркнул Юсов.

Напомним, 31 мая в Украину из российского плена удалось вернуть 75 человек. Среди освобожденных – воины ВСУ, НГУ, Госпогранслужбы, а также четверо гражданских. Домой вернулись, в частности, защитники Мариуполя и острова Змеиный, и воины, охранявшие Чернобыльскую АЭС. По меньшей мере, треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 29 мая пропагандисты распространили заявление уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, выдавшей, что государство-агрессор решило приостановить обмен пленными с Украиной, безосновательно обвинив в этом Киев. Оккупанты заявили, что Киев якобы выдвигает "надуманные требования".

– Пресс-служба СБУ обнародовала эмоциональное видео возвращения пленных украинцев из российского плена 31 мая. Из неволи было освобождено 70 мужчин и пятерых женщин.

– В сети показали трогательные кадры встречи освобожденной из плена защитницы Мариуполя с сыном. Она впервые за более чем два года смогла обнять своего сына Диму.